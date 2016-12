Parejo pide perdón por un vídeo en una discoteca

Un vídeo del capitán del Valencia bailando en una discoteca se ha hecho viral esta mañana del martes. Dani Parejo ofrece síntomas de embriaguez. La escena se produce en un momento difícil para él (señalado por el entrenador por falta de compromiso) y para el equipo (muy cerca de la zona de descenso a Segunda).

Texto íntegro del mensaje de Parejo



"Lamento las imágenes aparecidas porque son impropias. Sólo me queda pedir perdón a la afición, al club, al entrenador y a mis compañeros. No sirve de excusa, pero estaba en mi tiempo de ocio y sin tener programadas sesión de entrenamiento al día siguiente. Añadir también que no conozco de nada a quien aparece conmigo en el vídeo. Siento enormemente lo sucedido".