La salida de Parejo se precipita

Seguramente, a Dani Parejo no le costará muy caro el vídeo de su salida nocturna que ayer se publicó un millón de veces en televisiones y redes sociales. El centrocampista del Valencia, capitán varias temporadas y un pilar básico del equipo desde su llegada a Mestalla en 2011, estaba ya señalado por el club para darle salida este invierno. El episodio de la discoteca, con una copa en la mano y con síntomas de haberse bebido alguna más, será utilizado por el club para terminar de justificar su marcha. Por si no estaba firmada ya antes, el juicio popular ya ha dictado una sentencia. De poco le servirán, por tanto, sus disculpas de ayer: «Lo siento por el club, por la afición y por mis compañeros. Pero no he matado a nadie. Estaba en mi día libre y al día siguiente no entrenaba», dijo.

La relación de Parejo con el Valencia ha sufrido varios vaivenes, aunque ni de lejos comparados con otros futbolistas que generaron casi más polémica que fútbol en los últimos años, casos de Miguel o Éver Banega, por citar dos ejemplos. Dos sucesos habían puesto al futbolista de Coslada en estos 5 años en el estrado de Mestalla: un positivo por alcoholemia y su intención frustrada de salir del equipo, rumbo al Sevilla, la pretemporada pasada. Ambas fueron superadas.

En 2012, a finales de su primera temporada en el Valencia, Parejo fue sorprendido con el Porsche de su padre con una tasa de alcohol de 0,60, el doble de lo permitido. El jugador había acudido a la reinauguración de la terraza L'Umbracle y, al regresar del evento,fue retenido por una patrulla municipal. No fue detenido y debió abonar una multa administrativa de unos 600 euros más la retirada de tres puntos del carnet de conducir.

Inmediatamente, pidió perdón y justificó aquella irresponsabilidad. «Tengo problemas personales muy jodidos», dijo en relación a una supuesta ruptura sentimental con su pareja. Al curso siguiente, Parejo comenzó a asumir mayores responsabilidades en el equipo, de la mano de Ernesto Valverde y participó activamente en la clasificación directa del Valencia para la Liga Europa. Con 5 goles y 8 asistencias, culminó un final de temporada brillante.

Pese al interés del Atlético de Madrid, Parejo apuesta por el Valencia con el nacimiento del nuevo proyecto. Nuno Espíritu Santo le confía la titularidad y Parejo no falla. Lidera el juego y es el máximo goleador, con 12 tantos, por delante de Alcácer y Negredo. El club le premia con la renovación hasta 2020.

La inestabilidad del Valencia en la temporada pasada pasa factura especialmente a Parejo, al que tanto Nuno como Gary Neville le prueban en distintas posiciones. El madrileño pierde la capitanía con el técnico inglés tras la derrota en Mestalla ante el Rayo.

Perdido su liderazgo, en un club dominado por la inestabilidad, Parejo decide buscarse un nuevo destino el pasado verano. El entonces entrenador, Pako Ayestarán, le sanciona y le deja fuera de los entrenamientos durante la pretemporada en Holanda e Inglaterra. Lo recupera para el inicio de Liga. Parejo ha anotado 3 goles esta temporada y ha sido el futbolista que más minutos ha jugado. Pero el entrenador, Cesare Prandelli, lo ha puesto en venta en un mensaje de la necesidad de regenerar el centro del campo.