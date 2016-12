Prandelli sobre Maksimovic: "Prefiero gente preparada"

El entrenador del Valencia, Cesare Prandelli, buscaba la reacción de sus futbolistas con sus declaraciones de hace unos días, en las que dijo que «todos los futbolistas de la plantilla son transferibles». Así lo explicó anoche. «Buscaba una reacción de los jugadores y me la dieron. El hecho de que nadie es intocable es una provocación, para que superen las dificultades. Todos los jugadores quieren volver a ayudar al Valencia para estar en la posición en la que deben», aseguró tras la victoria ante el Leganés.

Prandelli valoró la energía de los canteranos. «Cuando la cosa no va bien es difícil encontrar el buen juego, la demostración se ha visto cuando han entrado dos jugadores de la cantera, sin problemas anteriores, con la mente libre, sin presión. Han jugado fácil y así debe jugar el Valencia», explicó.

Sobre Maksimovic valoró sus cualidades pero «necesitamos jugadores listos y preparados«.El técnico italiano recordó que su equipo, a los diez minutos, había estrellado dos balones al palo y tenido ocasiones clamorosas, algo que no ve en los rivales a los que se enfrentan. «Estoy muy orgulloso de los jóvenes, con las ganas que pusieron en el campo en un partido que no era fácil. Mestalla es un estadio muy fascinante, que anima muchísimo, pero cuando las cosas no van bien el ambiente es frío, se oyen murmullos y pitan», apuntó.

Prandelli salió en defensa de su delantero Rodrigo Moreno, autor de los dos goles del equipo, que fue silbado por una parte de la afición. «Marcó dos goles, hizo dos palos y tuvo buenas ocasiones. Estoy muy contento con él y no me parece justo que se le haya pitado», recalcó.

Dani Parejo, no convocado, no acudió a Mestalla. Prandelli explicó que fue decisión del futbolista. «No había obligación de venir para los no convocados. Fueron ellos los que eligieron venir. Pero la situación de Dani Parejo es particular. Es una persona que hay que respetar», dijo.

Soler: «Me pide que lo haga fácil»

El canterano Carlos Soler, protagonista del partido, se sintió cómodo en el campo y sólo le faltó marcar. «En Anoeta ya jugué en esa posición. ¿La jugada del gol? Pensándolo fríamente, si lo hubiese tirado al primer palo a lo mejor hubiera marcado, pero la jugada ha acabado en gol que es lo que importa», dijo. «Yo estoy aquí para ayudar. Estoy jugando con el filial y cuando me llaman, estoy para lo que necesiten», añadió. «El entrenador me dice que trabaje con fuerza, con intensidad, que sea práctico, que lo haga todo fácil. Llevo desde los 7 años en la cantera y este es mi sueño».