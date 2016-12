Carlos Soler: «De pequeño yo era delantero y me gustaba marcar goles siempre»

Carlos Soler, la gran esperanza blanca, debutó con el Valencia CF en el partido de la Copa del Rey ante el Leganés. Mestalla le ovacionó. Se rindió ante un chaval de la cantera que lleva desde los siete años sintiendo los colores de su club. Carlos Soler, reconvertido con los años a centrocampista tras ser el máximo goleador de la historia de Paterna, reconocía que «de pequeño yo era delantero y me gustaba marcar siempre. Me fijaba en Villa, Silva y Mata. Ahora lo hago en Parejo, Mario Suárez, Medrán y Enzo, son grandes profesionales y aprendo mucho de ellos».

Ilusionado hasta las trancas por su debut, Soler reconocía al sitio web de la entidad que «he esperando mucho tiempo esta oportunidad, desde los siete años que entré en la Academia. He podido hacer realidad un sueño y lo viví con muchísima ilusión. Es un momento muy bonito que reviviré siempre porque fue muy especial».

Carlos Soler recordaba sus inicios en la Academia de Paterna, donde coincidió con una generación de futuras promesas como Pedro Chirivella, ahora en el Liverpool inglés. «De pequeño yo era delantero y me gustaba marcar siempre goles, pero conforme pasaron los años, lo entrenadores de la Academia fueron bajando mi posición porque decían que tenía una gran visión de juego, me retrasaron el posición y jugué un poco más en el medio».

«Villa, Silva, Mata€»

El futbolista añadía que «me gusta sumarme al ataque, también lanzó las faltas y en los movimientos de ataque me gusta aparecer. Recuerdo una entrevista que me hicieron en el Torneo Promesas y dije que me gustaría parecerme a Villa, Silva o Mata que estaban jugando en el Valencia y jugaban en la parte más ofensiva. Pero ahora tengo compañeros muy buenos en el equipo; están Álvaro, Enzo Mario, Dani.. no me quiero dejar a ninguno porque son todos muy buenos profesionales y aprendo mucho de ellos. Estos 12 años que llevo han sido muy bonitos, pero hay que seguir, ha sido muy complicado llegar y ahora hay que seguir para mantenerse».