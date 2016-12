El enésimo reto de Voro

«Espero no volver a aparecer por aquí», dijo Voro en la sala de prensa tras el partido ante el Atlético de Madrid en Mestalla el pasado 2 de octubre. Pues se equivocó, volverá a vestirse de corto. Esta temporada Voro se convirtió de nuevo en la tabla de salvación de un equipo que iba a la deriva después de cuatro derrotas seguidas en liga con Pako Ayestarán. Este año al frente del equipo logró dos victorias frente al Alavés y el Leganés y cosechó una derrota ante el Atlético de Madrid

Cada vez que el delegado se ha hecho con las riendas del equipo, ha superado con éxito el reto. De los nueve partidos que Voro ha dirigido como entrenador al Valencia CF, en cuatro etapas diferentes, ha conseguido ocho victorias, un empate y dos derrotas.

Voro comenzó su carrera como entrenador en el Levante UD antes de incorporarse al filial de Mestalla en el año 2002. El valenciano abandonó los banquillos en 2005 para convertirse en el delegado del Valencia CF. Sin embargo, la situación de emergencia le obligó a asumir la responsabilidad de entrenar al equipo pese a que estaba fuera de sus planes.

Sucedió en la temporada 2007-2008, cuando el recién campeón de Copa del Rey, entrenador por Ronald Koeman, peleaba por no bajar de categoría. En la jornada 34, Voro tuvo que sentarse en el banquillo y el Valencia CF derrotó 3-0 a Osasuna en Mestalla (Villa, Mata y Joaquín).

En aquella ocasión, además de estar obligado a que el Valencia CF ganara partidos, Voro tuvo que lidiar con problemas muy serios. El entrenador valenciano decidió rfecuperar para la causa a los tres jugadores que había apartado Ronald Koeman „Albelda, Angulo y Cañizares„, e intentar que no hubiera una fractura mayor en un vestuario dividido. El ambiente no era el más idóneo, y Voro ejerció incluso de psicoanalista con los jugadores para que olvidaran viejas rencillas y remaran en la misma dirección.

Pese a que el siguiente partido fue una goleada encajada en Barcelona (6-0), el Valencia CF supo salir del bache y recuperar la senda de la victoria con tres triunfos ante el Zaragoza (1-0), Levante UD (1-5) y Atlético (3-1), para acabar la Liga en décima posición. El Valencia CF fichó a Unai Emery y Voro volvió a ser el delegado.

En la temporada 2012-2013, Pellegrino fue destituido tras los malos resultados, y en la previa de un partido de la Liga de Campeones ante el Lille, Voro vuelve a dirigir al equipo. El Valencia vence 0-1 con gol de Jonas. Voro vuelve a ser talismán. Pero el equipo será para Ernesto Valverde.