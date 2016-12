Kempes: «Voro tendrá que apagar el incendio que provocan Lim y Mendes»

Mario Alberto, embajador del Valencia CF, no tiene pelos en la lengua. Su relación con la actual presidenta de la entidad no es buena, Layhoon Chan ya mostró su enfado con el comportamiento del que fuera ídolo de Mestalla, y nunca hubo empatía entre ambos.

Ayer se escribió un nuevo capítulo de la relación que Mario Kempes mantiene con la actual directiva del Valencia CF. El argentino afirmó ayer en su cuenta de la red social twitter que «Y ahora señores tras la supuesta dimisión de Prandelli otra vez aparece el bueno de Voro para apagar el incendio que provocan Lim y Mendes».

El Matador siempre se ha manifestado y expresado con libertad: «Si creo que el club hace algo mal, yo lo digo y no pasa nada por decirlo. Alguien tenía que hacerlo», indicó. «Si alguien piensa que no tengo la categoría de decir lo que pienso, aquí paz y después gloria. Yo no tengo la verdad. No pido a la gente que piense como yo pienso, solo expreso mi opinión. Intento no ofender a nadie. Cuando me plantean una pregunta, la contesto, solo eso. Para representar al Valencia no necesito ningún contrato, pero siempre voy a decir las cosas como las pienso. Si el Valencia no quiere que sea su embajador, adelante», llegó a expresar ahora hace un año.

La Agrupación se manifiesta

También la Agrupación de Peñas dio un paso al frente al darse a conocer la noticia de la marcha de Prandelli. «Jugadores y técnicos deben luchar sin tregua por nuestra camiseta, y queremos ya una estabilidad institucional con una hoja de ruta muy marcada y expuesta con claridad a todos los valencianistas», afirman.