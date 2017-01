Fede Cartabia se borra del Valencia CF

El argentino Fede Cartabia no quiere jugar en el Valencia CF y así se lo ha hecho saber a Voro, que le ha dejado fuera de la convocatoria para el partido de Copa del Rey ante el Celta de Vigo de este martes.

Cartabia, que desde el 1 de enero es agente libre y acaba contrato, quiere volver al Deportivo de la Coruña, donde desplegó su mejor fútbol.

Voro ha explicado que el extremo le ha comunicado que no se encontraba bien anímicamente para jugar, por lo que ha decidido excluirlo. "Quiero que los 18 que vayan convocados estén para darlo todo", ha afirmado el técnico.

Así lo explicó Voro en la rueda de prensa previa al partido de mañana, cuando indicó que al finalizar la sesión preparatoria el futbolista le pidió no entrar en la convocatoria.

"La situación es que al acabar el entrenamiento me ha dicho que no está, que anímicamente no está, y a última hora hemos tenido que llamar a Sito para completar la convocatoria", dijo el nuevo técnico del Valencia.

Voro agregó que quiere contar con jugadores comprometidos y que, por ese motivo, no incluyó a Fede Cartabia en la citación para este partido.

"A partir de ahora este es un tema que deberá hablar con el club. Yo quiero jugadores comprometidos y si un futbolista jugador me dice que no quiere jugar, está claro que el tema pasa a ser del club", concluyó.