García Pitarch se impone y fichará a Maksimovic y Mikel

García Pitarch se muere por fichar. El director deportivo del Valencia intensifica su labor con el objetivo de presentar de urgencia una buena nueva con nombres y apellidos que mitigue el adiós de Cesare Prandelli. Pitarch se ha convertido en el gran triunfador del cuerpo a cuerpo deportivo con el entrenador italiano.

Suso disfruta de la confianza de Meriton porque, sencillamente, trabaja para la propiedad. De lo contrario no se explica su continuidad en Mestalla después de sus fracasos con Pako Ayestarán y Prandelli.

Pitarch dará en breve la noticia de la llegada de algún refuerzo. Está a la espera de un encuentro con la presidenta del club, Layhoon Chan, para explicarle los últimos movimientos de mercado. Pocos secretos hay. El director deportivo se ha hecho fuerte, y las llegadas están muy claras.

Además de Nemanja Maksimovic, el centrocampista serbio tiene que dar una respuesta al Valencia CF al final de la semana pero la salida de Prandelli le acerca al club, todo apunta a que Obi Mikel (Chelsea) reforzará el centro del campo, y que Kiko Femenía (Alavés) llegará libre a Mestalla la próxima temporada para suplir a Joao Cancelo en la posición de lateral derecho.

Cancelo se va sí o sí al Barça

Cancelo se marcha al FC Barcelona. Con el portugués ya existe un principio de acuerdo para su traspaso. El futbolista ejemplifica como nadie en lo que se ha convertido el proyecto deportivo de Meriton para Mestalla. Da igual estar un poco más arriba o más abajo en lo clasificatorio. Tal y como definió el embajador del Valencia CF, Mario Alberto Kempes, «el proyecto deportivo es un negocio». En esa misma línea de firmar jugadores para que despunten en en Mestalla y ser traspasados, navega el Valencia CF.

Zaza ya sabe que no viene

Otro de los jugadores que ya sabe que no vendrá al Valencia CF es Simone Zaza. El delantero no continuará en el West Ham, y negocia su futuro con el Juventus. La salida de Prandelli del club no es sino una causa-efecto que impedirá el fichaje del italiano.

Prandelli comprometió su palabra con los Zaza, padre e hijo, pero el desencuentro entre Pater LIm, Pitarch y el entrenador disparó los acontecimientos. Zaza, quien por su carácter, que decía Prandelli, estaba llamado a ser el delantero que cautivara Mestalla, no jugará en el Valencia.