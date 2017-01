Los italianos buscan un acuerdo amistoso

La situación es incómoda para ambas partes. El Valencia CF no quiere pagar a los ayudantes de Cesare Pradelli tras la dimisión del entrenador, y los cinco técnicos italianos no se quieren marchar del club si no llegan a un acuerdo económico con su finiquito.

Cesare Prandelli presentó su dimisión como entrenador del Valencia CF, renuncia a los dos años de contrato, y solo percibirá los tres meses que ha trabajado como técnico de Mestalla. Sin embargo, su grupo de ayudantes: Gabriele Pin, Renzo Ciulli, Marco Fumagalli, Walter Vio y Nicolò Prandelli, no están dispuestos a marcharse del club sin ver un euro.

El Valencia CF no tiene intención alguna de abonar el dinero del contrato que tenían por delante el cuerpo técnico del italiano, y los ayudantes de Prandelli esperan poder llegar a un acuerdo con el club tras una negociación. De lo contrario, y tal y como reza en sus contratos, seguirán trabajando a diario en Paterna bajo la dirección de Voro. Los cinco auxiliares llegaron a Mestalla de la mano del técnico transalpino , el Valencia los asumió con el visto bueno de García Pitarch, y ahora no puede deshacerse de ellos puesto que no se quieren marchar sin antes percibir el dinero de todo el contrato de esta temporada.

En el club no lo entienden

En el club continúan sin entender cómo los cinco siguen en Valencia, de hecho ayer por la mañana estuvieron trabajando en la Ciudad Deportiva, y habrá que esperar para ver si se produce un encuentro beneficioso para ambas partes. Voro entrena con ellos porque, de no hacerlo, la cosa se podría complicar y acabar en los tribunales. Otra mala noticia en un club qye genera demasiadas en los últimos tiempos.

Los ayudantes de Prandelli quieren negociar una salida amistosa del club, ya que sienten que su tiempo en el Valencia CF se ha terminado, pero la postura del Valencia es que no quiere pagar más allá de los tres meses que ha trabajado todo el cuerpo técnico.