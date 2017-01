"Me siento capacitado para sacar esto adelante"

Voro no engañó a nadie. «Con este marcador es prácticamente imposible remontar. Pero estoy convencido de que este equipo nos puede ofrecer más rendimiento. Hemos tenido errores, sí, y nos han penalizado mucho, pero luego el equipo ha querido y ha tenido mucha pasión», manifestó de l´Alcúdia nada más acabar el encuentro. «Es un resultado muy duro. El equipo, en esta situación, con las bajas que teníamos... Si recibes un gol al minuto y luego recibes otro de rebote, si en tres veces que llegan te marcan... Es una losa para seguir compitiendo. La situación es difícil pero la tenemos que sacar adelante los que estamos aquí. He visto en los jugadores que han querido. Es difícil explicar esto, pero las circunstancias nos han penalizado de manera trágica. El equipo ha competido 75 minutos en condiciones muy complicadas», señaló en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que se ve capacitado para sacar a flote al equipo. «Estoy a disposición del club y el club me ha transmitido total confianza. Lo que tenga que venir vendrá. Todo se hablará en su momento. Me siento capacitado para ayudar a sacar esto adelante. No tengo ninguna duda. El partido de Osasuna es trascendente y necesitamos los puntos. En nuestra situación, esta competición ya no es para nosotros», añadió Voro en referencia a la Copa.

«No es normal que de la noche a la mañana un entrenador dimita. Los acontecimientos se han desarrollado muy rápido, hemos preparado el partido con las mejores armas y ahora a por el de Osasuna. Tengo las espaldas muy anchas. Conozco el club, conozco a los jugadores y la situación y la afronto. Sé que es dura y es difícil pedir a la afición que nos apoyen, pero hemos visto el nerviosismo de los jugadores después de el 0-3. Los jugadores han competido con las circunstancias adversas del partido. Lo veo así», resaltó.

Asimismo, reveló que la presidenta bajó al vestuario. «Ha bajado, pero mensaje no ha habido. En estos momentos sobran las palabras. Los jugadores están abatidos y hay que levantarse», subrayó. «El decenso está cerca, pero soy optimista. No hablamos de nuevas incorporaciones porque es una página que queda atrás. Estos futbolistas van a rendir y van a sacar a este equipo de la peligrosidad del descenso», zanjó el técnico.

«Es lamentable»

Jaume Doménech, que acabó como capitán, no puso excusas. «No sé ni qué decir. Ha sido un desastre. En el minuto 20 íbamos 0-3. No podemos hacer estos partidos en casa. No podemos resignarnos. El lunes tenemos una final (ante Osasuna). La realidad es que es una final. Tenemos que ir a muerte, lo de hoy ha sido lamentable». El meta, de hecho, no quiso acogerse a los posibles errores arbitrales. «Dicen que el penalti no lo es, nos ha pesado el gol, pero no justifica nada. Somos profesionales y no podemos estar así en casa. Hay que seguir peleando», expresó. El de Almenara también apuntó que confía en Voro. «El cuerpo técnico y los jugadores se van a matar por este escudo y van a dar la vida para revertir esta situación. Pero es difícil y hay que mentalizarse, hacerse fuertes y salir de ahí», concluyó