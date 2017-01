Del welcome Lim al go home

La dolorosa derrota contra el Celta en la Copa ha servido al valencianismo para despertar y asumir la extrema gravedad de la situación de un equipo sin soluciones, que es incapaz de competir. La crisis deportiva ha paralizado institucionalmente al Valencia, en fuera de juego tras la dimisión de Cesare Prandelli como técnico, la gran apuesta para revertir la crisis. Una espantada que ha acelerado el caos que envuelve al proyecto caduco de Peter Lim. Ante este paisaje, ¿qué se puede hacer? Levante-EMV ha sondeado la opinión de exdirigentes, exfutbolistas y gente vinculada al entorno del club para plantear la hoja de ruta de emergencia en los planos económico, social y deportivo. En apenas dos temporadas y media se ha pasado del recibimiento entusiasta a Peter Lim por comprar una entidad al borde del colapso a pedir, con la misma vehemencia, su abandono por una de las peores crisis en los 97 años de historia del club.

INSTITUCIONAL

Andreu: «Hay que vender el club con independencia de cómo acabe la temporada»

El expresidente del Valencia Vicente Andreu Fajardo opina que la situación del Valencia es «límite» y de una gravedad sin precedentes: «Es mucho peor que cuando se bajó a Segunda en el 86. Yo estaba allí y teníamos las bases para hacer renacer al Valencia. Un año después volvíamos a Primera. Si ahora bajásemos a Segunda, la regeneración sería más complicada, porque las hipotecas financieras son mucho más complejas. Este año ya advertí que el club iba a la deriva», apunta. Ante la «desilusionante perspectiva» de media temporada «en lo que lo único que nos queda es apoyar a Voro», Andreu plantea que «con independencia de cómo acabe la temporada», si se salva o no la categoría, Lim debería encarar la venta del club: «Debe fijar un precio razonable y vender». ¿A quién? Andreu cree que «una inversión de 100 millones de euros» podría ser estudiada para que se agrupara la clase financiera valenciana. Una hipótesis complicada ya que Lim, solo en fichajes, ha destinado 226 millones.

La transición accionarial es imperativa también para el economista Juan Manuel Romero: «Con el modelo Lim estamos condenados al limbo deportivo. En 2018 hay que empezar a amortizar el préstamo de Bankia y no tenemos ni los ingresos de la Champions. No soy optimista si después de 200 millones en compras estamos donde estamos. Hay que decirle a Lim que prepare su salida ordenada del club. Una fórmula puede ser a partir de la gestión de los activos del club. Cada minuto que pasa, se pierde vida», señala Romero, hijo del exdirectivo Gaspar Romero y una de las voces más sólidas de la oposición valencianista.

SOCIAL

Ortí: «El público demostró que no va a abandonar al club»

Jaume Ortí, el presidente del Valencia del doblete, destaca los puntos potenciales desde los que puede resurgir el Valencia hasta el final de la temporada, y que pasan por el capital social de la grada: «La reacción del público fue magnífica. La entrada contra el Celta fue muy buena y la gente aguantó hasta el final a pesar de que se perdía 0-3 desde el minuto 15. Con el gol de Parejo, Mestalla se lanzó a por la remontada. Detecté que la afición no va a desertar. Desde esa base todo lo demás debe mejorar, al menos para salvar el año», señala. Ortí comprende la «lógica frustración» de los seguidores que pidieron la marcha de Lim, pero cree que esa «legítima presión» es contraproducente porque «queramos o no, estamos en las manos de Meriton y necesitamos que acierten en sus decisiones inmediatas. Lim ha hecho un esfuerzo muy grande, pero errores aún más grandes. Lo que hay que hacer es salvar al enfermo como sea y ya habrá tiempo para que la propiedad aplique humildad a su gestión». Ortí reveló que habló con Layhoon Chan al descanso «y no puedo negar que la vi muy afectada». «Le trasladé ánimos y le recordé que la afición es el patrimonio más preciado para iniciar la recuperación. El apoyo es clave porque los jugadores están invadidos por el pánico», añade Ortí, que cree que esta temporada debe servir a la propiedad «como lección» para aplicar un modelo «nuevo» en el que «se tengan los pies en el suelo» y «sepan asesorarse».

DEPORTIVO

Subirats: «Hay que cerrar filas con Voro y sacar puntos a corto plazo como sea»

Javier Subirats fue el arquitecto del último gran Valencia. El analista de Levante-EMV opina que toda la urgencia debe volcarse en el corto plazo: «Puede sonar a obviedad, pero es evidente que se debe acertar en el mercado de invierno y que esto solo se saca ganando partidos de forma inmediata. Será la manera con la que se apacigüe toda la creciente preocupación que bloquea al valencianismo». Esa debe ser la tarea, más que plantear cambios estructurales: «Ya habrá tiempo de exigir responsabilidades por la mala planificación». La prioridad pasa por crear un cordón sanitario que aísle a Voro y a sus jugadores: «Hay que generar confianza en torno al equipo, y estoy convencido deque a ese clima positivo contribuirá la afición».