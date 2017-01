Alesanco busca delantero, central y varios mediocentros

La nueva dirección deportiva del Valencia busca un delantero, un central y mediocentros. En plural. Esto último supeditado a la salida al menos de uno de los pesos pesados del centro del campo como Dani Parejo o Enzo Pérez. El club tiene mucha confianza en la experiencia y contactos de José Ramón Alesanco en el mundo del fútbol y el vasco ya tiene la orden de peinar el mercado en busca de estos perfiles entre los que ya no está el lateral izquierdo al menos como prioridad. Algo que no pasaba con Cesare Prandelli y Suso García Pitarch.

El club ha delegado en José Ramón Alesanco la planificación del equipo en el mercado de invierno durante los próximos "22 días" -desde el club ya ha comenzado la cuenta atrás-, aunque no se descarta que una persona llegue antes de que acabe el mes para "ayudar" o con la etiqueta ya de nuevo Director Deportivo. El club no quiere precipitarse y tomar una decisión en caliente. Hay muchas alternativas sobre la mesa y se quiere elegir bien para que no se repitan dimisiones como las de Suso o Prandelli. Los planes del club pasan por construir una estructura deportiva fuerte entorno a ese nuevo Director Deportivo que dé estabilidad a medio-largo plazo al club y esté por encima de las personas. Algo que nunca ha pasado desde la llegada de Meriton al Valencia. Mientras tanto, hay confianza en el trabajo de Alexanko y sobre todo de Voro. La elección de entrenador ahora mismo ha pasado más a un segundo plano por la provisionalidad de la dirección deportiva. Sería otro error firmar a un entrenador ahora que no fuera del agrado del nuevo responsable deportivo. Eso sí, los resultados, como siempre tendrán la última palabra.

El Valencia se ha puesto en contacto con Simone Zaza para conocer de primera mano la predisposición del delantero italiano a fichar en el mercado de invierno. El club, a través de José Ramón Alexanko, ha hablado con el agente y padre del jugador para transmitirle el interés en su fichaje y está a la espera de una respuesta. El Valencia sigue interesado en Zaza. Eso sí, tampoco se vuelve loco. De hecho, el nuevo Director Deportivo tiene la orden del club de peinar el mercado de delanteros para estudiar otras posibilidades que pueden resultar igual o más interesantes que el italiano.

Desde la entidad de Mestalla se cree que el fichaje de Zaza no va a ser la solución a todos los problemas. Por eso el club prefiere no obsesionarse en el jugador de la Juventus de Turín y ya tantea otras posibilidades para reforzar la delantera mercado de invierno. Tal y como reconoció Voro es una de las prioridades en este mes de enero. El futbolista del PSG Jesé Rodríguez es una de las alternativas que se han planteado, pero tiene muchas novias y no está avanzado a fecha de hoy.

Una de las cosas que tiene claras la nueva dirección del club es que Nemanja Maksimovic no se incorporará al Valencia en el mercado de invierno. Suso García Pitarch planteó en la reunión de Singapur con Peter Lim, Layhoon Chan y Cesare Prandelli la posibilidad de que el mediocentro serbio se incorporara al equipo en el mes de enero por una pequeña cantidad de dinero. Sin embargo, esa opción está descartada. El club considera que ese perfil ahora no es prioritario y prefiere ahorrarse ese dinero. El verano vendrá a coste cero. Solo se cuenta con el jugador a partir del 1 de julio.

El Valencia, por otra parte, desconoce el estado de las negociaciones con Patrice Evra porque Suso García Pitarch no ha compartido esa información desde su dimisión. Algo que el club no entiende porque estaba trabajando para la entidad de Mestalla. Su trabajo se ha quedado en su ordenador y su teléfono móvil, denuncia el club. Ahora mismo no hay un plan claro para retomar las conversaciones con el francés de 35 años porque ahora mismo reforzar el lateral izquierdo, como pasaba con Prandelli y el propio Suso, no es prioritario.

La entidad de Mestalla está dolida por el comportamiento de Suso. La presidenta frenó su dimisión porque el primer perjudicado podría ser la carrera de Suso. Así se lo hizo saber Layhoon tras la dimisión de Prandelli. "No debes irte por tu propia carrera", le dijo. El club, al igual que hizo con la espatantada de Cesare, tiene previsto defenderse públicamente y dejar en evidencia con pruebas -mensajes de teléfono- si Suso da una rueda de prensa a lo largo de la semana. Desde dentro se cree que si finalmente Suso se decide a hablar criticará algo de Peter Lim y de sus problemas a la hora de fichar, un poco de Prandelli y mucho del departamento de comunicación.