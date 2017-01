Mario Suárez dice que juega de central "porque otro no quiere"

El centrocampista del Valencia Mario Suárez ha insinuado en un mensaje de la red social Instagram que fue él quién jugó de central ante Osasuna porque otro compañero no quiso, supuestamente en referencia a Enzo Pérez. Un amigo Mario Suárez, @porras1981, le dijo al jugador madrileño en un mensaje: "Que les de por c.. a los ´haters´, y que te pongan de medio centro y no a tapar carencias de los demás".

La respuesta de Mario Suárez llevaba un mensaje implícito: "Las críticas siempre están hagas lo que hagas, si tengo que volver a jugar ahí porque otro no quiere aunque no haya jugado nunca, jugaré, no tengo miedo ni preocupación. Ya cambiarán las cosas€ no todo lo que se ve es la realidad".