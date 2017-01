Voro: «Es un golpe muy duro, nos falta luz»

Voro González no podía ocultar su rostro compungido después de que el Valencia dejase escapar dos puntos en el tiempo de descuento tras un partido en el que dejó escapar por tres veces una ventaja en el marcador.

Por ese motivo el empate a tres deja un devastador efecto psicológico en una plantilla muy minada psicológicamente: «No hay duda de que en la situación en la que estamos hay que cambiar cosas como sea pero esta noche „por ayer„ hemos competido. Hemos gozado de la primera ocasión a los veinte segundos, nos han empatado pero el equipo se ha levantado. Estábamos controlando la situación en el partido pero al final Osasuna no se ha rendido y nos ha empatado en el descuento». «Es un golpe muy duro. Nos falta un poco de luz. Me preocupa el aspecto psicológico del futbolista y no veo otra que no sea trabajar y trabajar. Cuando el equipo saque un buen resultado y vea la situación más clara rendirá mucho más, el jugador quiere pero a veces no está la cabeza para dar ese plus necesario», añadió el técnico de l´Alcúdia.

A pesar de todas las contrariedades, Voro quiso lanzar un mensaje de esperanza a los aficionados: «Soy optimista porque veo pelear al equipo y solo nos falta un poco de luz. El futbolista ve que lo tenías en la mano, con un penalti para sentenciar, y se te escapa, eso es muy complicado. Para mí es un día muy difícil por la necesidad que teníamos de ganar pero no hay que bajar los brazos, el domingo tenemos otra oportunidad, mañana „por hoy„ entrenamos y hay que afrontar el partido ante el Espanyol en la mejor disposición».

El técnico insistió en que al Valencia no le faltó pundonor en el Sadar y orgullo para buscar una victoria que se resiste desde la visita al campo del Sporting en el debut de Prandelli: «Quiero ser optimista porque hoy hemos competido bien y no es fácil en la situación en la que estamos nosotros ganar un partido con amplitud y facilidad. Eso no existe. Nos han apretado mucho y yo valoraría que después de que nos empataran hemos sabido sobreponernos dos veces y al final lo hemos tenido al alcance de la mano». Voro insistió en el mensaje de la previa, en el que destacaba que ganar es el único camino posible para solucionar los males del equipo y, por extensión, los del club: «Los jugadores necesitan esa confianza para crecer y ser más competitivo. Es un mazazo considerable a nivel psicológico porque de estas hemos tenido ya varias esta temporada. Mañana hay que volver a levantarse».

Por último, Voro no pudo disimular que la plantilla tenía un sentimiento extendido de gran decepción tras acabar el encuentro: «Nos vamos tristes porque teníamos casi los tres puntos y con el penalti que nos hubiera dado la tranquilidad nos han empatado en el descuento. Es algo que nos ha pasado varias veces esta temporada y en ese aspecto la moneda está cayendo en nuestra contra y nos vamos tristes, porque hemos luchado mucho. Es una pena porque veníamos con ilusión y la necesidad de llevarnos los tres puntos y es una pena que se hayan escapado al final»