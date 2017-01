García Pitarch: "La sensibilidad de Lim se vio el día que vendió a Paco Alcácer"

«No puedo seguir defendiendo algo en lo que no creo», afirmó el ya exdirector deportivo del Valencia, Jesús García Pitarch, en una concurrida rueda de prensa cuando se le preguntó por los motivos de su dimisión como máximo responsable deportivo del club de Mestalla.

«Ha sido una decisión muy dura por sentimiento y porque es mi club, pero está muy meditada desde mucho antes de la dimisión de Cesare Prandelli. He cometido errores, pero el más importante es no haberme ido antes», explicó.

Después de 11 meses al frente de la dirección deportiva del Valencia, Pitarch pone fin a su segunda etapa en los despachos de Mestalla. La primera fue tras su enfrentamiento con Manuel Llorente después de la marcha de Rafa Benítez del banquillo de Mestalla. Doce años después, y en el mismo hotel en el que ofreció una rueda de prensa para explicar los motivos de su adiós, Suso volvía a reunir a los medios de comunicación, sin excluir a ninguno, para hablar sobre su reciente salida del club.

Visiblemente emocionado, pero tranquilo y seguro de sus palabras, Suso comentó que se sintió «como un paraguas», dijo, en el club y que solo la ilusión de poder cambiar las cosas en el Valencia le llevó a no haberse ido antes.

El ex director deportivo puso de manifiesto las limitaciones que se encontraba a la hora de realizar su trabajo, y recordó que en su primera reunión con la presidenta del club, Layhoon Chan, cuando fichó por el Valencia, le dijo que podía aceptar el reto de ser director deportivo, «pero que si querían un paraguas no iba a funcionar, porque había que tomar muchas medidas y decisiones».

«En aquel momento, Layhoon me preguntó mi opinión de Jaume Ortí y le dije que me parecía fenomenal recuperar a personas del valencianismo y lo aproximaran a sus aficionados. La realidad es que once meses después se ha roto el paraguas y no hay cambio ni en la estructura ni en el club», indicó.

Suso reveló que el primer pálpito que tuvo de que las cosas no iban a funcionar debido a la forma de actuar de Meriton en el Valencia se produjo el pasado verano, cuando le habló a Layhoon sobre «la sensibilidad de Peter Lim», apuntó, a la hora de estar reunido con el Barcelona para vender a Paco Alcácer. «Le hablé sobre su decisión de ir a Barcelona para vender a Paco Alcácer en lugar de venir a Valencia a entregar insignias a los socios con más de cincuenta años de antigüedad en la entidad y de acudir a un acto de las peñas. Yo lo leí en el periódico y le pregunté a Layhoon si eso era respeto al club, a ella misma, y al director deportivo. Ahí me di cuenta de que iba ser difícil reconducir la situación», indicó.

Pitarch, que espera que la actual situación sirva para que en el club haya una reflexión sobre el papel del director deportivo y tenga independencia a la hora de decidir los fichajes de la plantilla, reconoció que su trabajo «ha estado mediatizado por Lim», señaló, aunque matizó que desconoce qué personas le influyen en sus decisiones, a la vez que aseguró que el agente de futbolistas Jorge Mendes «es uno de los representantes que más ha respetado mi labor diaria como director deportivo», señaló.

«Una crisis institucional»

Para García Pitarch, el Valencia atraviesa un problema mucho más preocupante que el futbolístico. «Estamos en una crisis institucional y ese discurso sale de dentro del club. No se puede culpar más a los jugadores. Si la afición va en contra de los jugadores, lo tenemos mal», afirma.

En este sentido, reveló que eso se lo comunicó en persona a Layhoon después del partido de Copa ante el Celta, y que enseguida alguien la filtró de forma interesada a los medios de comunicación.

Según explicaba ayer el ya exdirector deportivo: «Yo quiero lo mejor para los jugadores, que estén cómodos y felices aquí. Hay que sacarlos del debate de culpabilidad en el que están sometidos. Es inadmisible que cuando Parejo va a tirar un penalti su afición le llame borracho. Yo le dije que tenía dos cojones para coger la pelota y chutarlo». Aún así, y pese a la delicada situación clasificatoria, el exdirector deportivo no cree que se corra peligro de bajar a Segunda división»

García Pitarch hizo una defensa a ultranza de los jugadores e instó a la afición a ser más sensata. «Los futbolistas son los que deben sacar esto adelante y los hemos puesto como escudo y culpables de todo. La afición tendría que pensar un poco las cosas y ayudar un poco más a los jugadores. No dejamos de ser una trituradora de presidentes, jugadores, entrenadores. Habrá que tener más paciencia y reflexión, habrá que pensar más en el Valencia», concluyó.