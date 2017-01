Voro: "Estamos convencidos de que nos vamos a salvar"

El técnico del Valencia, Salvador González 'Voro' ha dicho hoy que lo que le preocupa es evitar el descenso en la Liga, por lo que ha restado importancia al partido de Vigo donde, tras el 1-4 de la ida, su equipo apenas tiene opciones de pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Lo más importante es el partido del domingo. Para mañana tenemos un resultado muy adverso y el partido es una oportunidad para que jugadores tengan minutos y que cada uno va a tener sus oportunidades para competir", ha señalado.

Preguntado por el estado anímico de su plantilla, ha comentado que "el partido ante Osasuna provocó una desilusión al final", pero ha añadido que se deben quedar con las cosas positivas que hubo.

"Tuvimos la victoria en la mano, pero el equipo dio un paso adelante, sumó un punto más y se tiene que volver a alzar para luchar el domingo por los puntos que nos hacen falta", ha agregado.

Voro fue confirmado ayer oficialmente por parte del club como entrenador del equipo hasta el final de temporada y, a este respecto, el técnico ha afirmado que tiene una gran responsabilidad, que es optimista y que está convencido de que el equipo se salvara.

"El club ha confirmado lo que ya habíamos dicho. Hay que seguir con la misma responsabilidad que asumí desde el primer día. Mi filosofía es la misma, lo importante es que el club confíe en mí, es una responsabilidad y estoy seguro que entre todos vamos a sacar esto adelante", ha recalcado.

"La situación es complicada. También lo fue la del año 2008 cuando no había casi margen de error. Esta también es difícil, pero queda mucha Liga, quedan veintidós partidos, que son muchos y la primera piedra pasa por saber donde estamos. Tenemos claro el objetivo final y no hay ninguna distracción", ha apostillado hoy.

"He vivido en muchos vestuarios, pero lo que nos preocupa es salvarnos. No es un brindis al sol, los jugadores se van a comprometer y lo estoy viendo. Aunque no acompañan los resultados, pero vamos a seguir adelante con la misma firmeza. Este equipo, cuando vea la luz, va a seguir creciendo", ha proseguido.





Mario Suarez rectifica

Sobre el comentario de Mario Suárez en una red social en la que afirmaba que no le importaba seguir jugando como central aunque algún compañero no quisiera hacerlo, ha explicado que el jugador se ha disculpado en el vestuario.

"He hablado con él sobre este tema y ha explicado en el vestuario lo que quiso decir. Para mí ha sido un error, se ha disculpado y aunque esto no ayuda, no hay que darle más recorrido al asunto. No hubo un jugador que se negara a jugar porque eso hubiera sido un tema mío y no suyo", ha subrayado.

Sobre los movimientos del club para reforzar la plantilla en el mercado invernal, ha dicho que se sentó con José Ramón Alexanco y con el 'staff' de la secretaría técnica.

"Estuvimos hablando sobre lo más necesario. La secretaría técnica ya sabe lo que pienso y está buscando la mejor opción para reforzarnos", ha agregado.

"La idea es incorporar un delantero y lo demás en función de las distintas opciones del mercado de invierno, que siempre es difícil. Zaza es una opción real, pero al final las cosas llevan su tiempo. No sé con qué porcentaje de seguridad se puede traer a este jugador. Si tiene que venir, que sea cuanto antes y que nos ayude", ha señalado.

Respecto a nombres como Enzo Pérez, Dani Parejo o Fede Cartabia, que podrían salir del club en el mercado invernal, el técnico ha comentado que cuenta con todos ellos y que luego "el mercado dirá", si bien ha matizado que no van a esperar hasta última hora, ya que quiere que los jugadores estén centrados en la competición.