Zaza fichado, Rodrigo roto

Simone Zaza ya es jugador del Valencia. Después de tres meses de largas y cambiantes negociaciones, adelantadas por Levante-EMV el pasado 11 de octubre, el delantero italiano, de 25 años, pasará entre hoy y mañana la revisión médica previa a la firma de su contrato y posterior presentación, que se espera para el lunes. El club de Mestalla pagará dos millones por la cesión y, siempre que el atacante internacional por Italia juegue 10 encuentros o el club no baje a Segunda, se deberá ejecutar una opción de compra obligatoria cifrada en 16 millones.

El Valencia ya tiene a un delantero que, debidos a la lentitud de su contratación, provocó las dimisiones de Cesare Prandelli y Jesús García Pitarch, grandes valedores de su llegada. El fichaje de Zaza también satisface una de las primeras prioridades de Voro, que públicamente pidió un atacante, pero al técnico valencianista se le reproduce el problema por la grave lesión, ayer, de Rodrigo Moreno.

El punta hispano-brasileño se rompió el tobillo derecho en el entrenamiento matinal y fue intervenido, ayer mismo, por el doctor Cugat en Barcelona. Estará de baja unos tres meses. Si con Rodrigo, autor de 5 goles en lo que se lleva de Liga, el Valencia precisaba de otro delantero, la dirección deportiva en funciones comandada por José Ramón Alesanco debe buscar otro «nueve» en los 17 días que quedan de mercado de invierno. Entre las alternativas de urgencia, la de Vinicius, que se reivindicó ante el Celta.

El acuerdo se fraguó después de que el Valencia llevase poniendo el freno de mano desde hacía días a las informaciones que desde Italia daban por cerrada la negociación, escudándose en la intención de rebajar las excesivas condiciones económicas de la Juventus, propietaria de la ficha del jugador. Una presión a la que ayer se sumaba Antonio, el padre del futbolista: «Ya es del Valencia», pronunció categóricamente a Onda Cero, anticipando la posterior confirmación desde Mestalla.

Los números son muy parecidos a los que dejó pactados García Pitarch, horas antes de su renuncia. Si se consuma la cláusula de compra, la Juventus recuperaría la inversión que hizo en su día para comprar al delantero cuando militaba en el Sassuolo. Zaza viene a incrementar la cifra de goles del Valencia en un desafío que también será personal. El jugador de Metaponto busca su propia revancha. No logró hacerse un hueco en la Juventus, no cuajó en el West Ham, que renunció a prolongar su cesión, y su paso por la Eurocopa dejó la imagen de su fallo en la tanda de penaltis contra Alemania. Concretamente, Zaza no anota un gol en torneo oficial desde el 1 de mayo de 2016, ante el Carpi.