"Ante el Espanyol jugamos todos"

Primera final. No ha terminado la primera vuelta de la Liga pero para el Valencia CF ya todos los partidos tienen tintes dramáticos. Las urgencias clasificatorias, el drama del descenso, y el delicado momento institucional que atraviesa el club obligan más que nunca. No cabe otra palabra en el diccionario de Mestalla que no sea la victoria. Al equipo se le resiste el triunfo, se le escapa como un sueño fugaz, se desvanece en últimos minutos de infarto o locura. Hoy ante el Espanyol (Mestalla, 12 horas; BeIN LaLiga), el Valencia busca su redención.

En situaciones dramáticas, en momentos de catarsis colectiva, el Valencia no ha tardado en hacer un llamamiento a la afición. El club es rápido para el slogan. Valiente a la hora de poner en marcha iniciativas y constante a la hora de pedir unidad. Hasta el punto de que la Agrupación de Peñas, ayer se reunieron en Paterna con Layhoon, ha preparado una «Globotà» con 40.000 globos naranjas para el encuentro ante el Espanyol. «Que el equipo oiga a la aficiçon» reza el lema.

Ayer, también Voro pronunció una de esas frases lacónicas y contundentes que, aunque suenen a campaña política, centran a la perfección las verdaderas necesidades del equipo: «Ante el Espanyol jugamos todo», espetó el entrenador.

La frase de Voro estaba cargada de contenido. Más del que se piensa. Porque el técnico sabe mejor que nadie la presión a la que está sometida el vestuario. «Necesitamos el apoyo de la gente», decía el técnico en rueda de prensa, «tenemos que salir de esta situación todos juntos. El futbolista se tiene que sentir respaldado por Mestalla», explicaba.

Voro aseguró que el Valencia necesita la victoria como punto de partida de la remontada. «Si queremos iniciar el camino de la recuperación todo pasa por ganar al Espanyol», comentaba el técnico valenciano, quien desveló las claves para que el equipo consiga un triunfo hoy en Mestalla contra el Espanyol. «Hace falta ser competitivos y tener las ideas claras. Estamos compitiendo bien aunque nos faltan detalles que no nos están ayudando. No tenemos otra. Tenemos un partido importantísimo en Mestalla con nuestra gente ante un rival que nos va a exigir», siguió.

Para el partido de hoy, Voro duda en alinear a Ezequiel Garay. El argentino se ha recuperado de su lesión, pero todavía no está al cien por cien para reaparecer. «Ha entrenado con el grupo, viene de una lesión de un mes pero los futbolistas necesitan competir», argumentaba, «no tenemos muchas más opciones. Pienso que Garay tiene oficio. Las necesidades son las que son. Si no jugara, deberíamos tener que volver a poner a un jugador fuera de posición», añadió.

Garay es la duda. En el caso de no ser alineado de inicio, Voro volverá a recurrir a Mario Suárez, lo que daría la titularidad en la media al canterano Carlos Soler. El resto del equipo está claro. Ryan se cayó de la lista por decisión técnica, y Lato no puedo entrar debido a unas molestias musculares.

La ausencia de Rodrigo le dará el puesto de «nueve» a Munir, mientras que todo apunta a que Nani volverá al once titular tras reaparecer ante Osasuna. Alves seguirá siendo un fijo en la portería. En la banda derecha Cancelo jugará más adelantado, con Montoya cubiérdoles las espaldas. Parejo y Enzo son fijos en la media.