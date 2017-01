Voro: "Esta victoria nos abre una ventana muy grande"

Voro González ha valorado con satisfacción la trascendental victoria del Valencia contra el Espanyol: "El equipo necesitaba ganar y con estas circunstancias no eran sencillas. La victoria va dedicada a Rodrigo, ha sido un palo perderle. La situacuón obligaba a ganar, a manejar la ansiedad, hemos sabido afrontar el partido con intensidad y atrevimiento. Esta victoria nos abre una ventana muy grande en confianza y para seguir mejorando para ganar".

El técnico ha insistido en el complicado contexto del que venía el Valencia: "La gente en el equipo estaba herida después de perder la oportunidad de ganar ante Osasuna. Hemos habalado mucho del rival, de su dificultad, hemos tenido la posesión, situaciones en el área rival. En defensa, solos nos han hecho un gol en una ocasión aislada".

Preguntado por el desarrollo del partido, Voro destacó la "personalidad" que tuvo su equipo: "Ha sido un buen partido viniendo de esta situación. Pero ya habíamos jugado otras veces bien. En la primera parte en Eibar, contra el Barcelona. El equipo ha tenido personalidad, criterio. Nos falta más confianza para que la gente se atreva a más cosas". Voro valoró la aportación de Carlos Soler, pero sin dejar que los elogios abrumen su crecimiento: "Un jugador más de la plantilla. Tiene personalidad y capacidad de trabajo. también debe mejorar. Si lo pongo es porque cree que nos puede ayudar". Por último, Voro ensalzó la comunión con la grada y no quiso entrar en la polémica respecto a la actuación arbitral: "Se nota que estamos nerviosos, no voy a valorar al árbitro. El único regusto amargo ha sido no acabar con la portería a cero".



Elogios de Quique



Por su parte, Quique Sánchez Flores, técnico del Espanyol ha tenido palabras de elogio para su exequipo, el Valencia: "El partido se nos fue tras el primer gol. Sabíamos de la necesidad del rival y de su calidad, y si les deja jugar y desplegar esa calidad sufres. Y que nadie lo dude, el Valencia tiene mucha calidad, al nivel de los 6 mejores equipos de la Liga". "Si dejas comodidad al Valencia, la calidad está. Pretendíamos llevar caos e incertidumbre al Valencia en la primera parte. Es nuestra misión cuando somos visitantes, pero no lo conseguimos. No me sorprende el nivel del Valencia. Desaprovechamos la ocasión de generarles dudas", añadió.