Zaza: "Elegí el Valencia CF porque es el que más me quiso"

El nuevo delantero del Valencia, Simone Zaza, señaló este lunes durante su presentación que finalmente se decidió a fichar por el club valenciano porque es el que más interés demostró y aseguró que su intención es quedarse no solo los seis meses de la cesión sino más tiempo.

El delantero internacional italiano llega al Valencia cedido hasta final de temporada por el Juventus, tras haber jugado cedido en el West Ham británico esta temporada, aunque el club español tiene una opción de compra al final de temporada.

"Tengo ganas de jugar aquí, no solo por seis meses. He dado muchas vueltas y pienso que aquí lo puedo hacer bien, me gusta la ciudad y la gente. Mi deseo es quedarme aquí", recalcó.

"Estoy muy feliz. Ha sido una negociación no muy rápida pero finalmente puedo estar aquí. Sabía del interés del Valencia de hace mucho tiempo. Sé que el equipo no pasa por un buen momento pero tenía ganas de venir al Valencia", añadió.

Preguntado por cómo ha vivido este largo periodo de negociaciones para su fichaje durante el cual dimitieron el entrenador Cesare Prandelli y el director deportivo, Jesús García Pitarch, el futbolista reconoció que tuvo dudas cuando se marchó el técnico porque pensaba que era una petición expresa suya.

"Sabía del interés del Valencia y que Prandelli me quería. Cuando se fue entrenador, pensé que probablemente era una petición expresa suya pero después, esa misma noche, me llamó el Valencia diciendo que me seguía queriendo y que confiaba en mí", explicó.

Zaza reconoció que los últimos meses en Inglaterra fueron complicados para él, aunque reconoció que él fue el culpable ya que no se adaptó bien a la cultura británica y no supo revertir anímicamente esa situación.

"Cuando me fui de la Juve era optimista, quería tener la experiencia de Inglaterra porque era un fútbol que me iba bien por mis características, pero empezó todo mal. Creo que la culpa fue mía porque no estaba bien mentalmente y era negativo por todo lo que me pasaba. Era una cultura muy diferente de la mía. Me sabe mal no haber demostrado en Inglaterra todo lo que puedo hacer", apuntó.

El atacante aseguró que no le preocupa la complicada situación que atraviesa el equipo en la Liga y añadió que espera hacer en estos seis meses el mayor número de goles para ayudar al equipo. "Para mí lo más importante ahora es empezar bien, estar tranquilo, concentrado y después las cosas vienen solas", añadió.

"Sabía antes de fichar por el Valencia la situación del equipo, pero confío en los jugadores, en mí y en el entrenador, porque hay muchos jugadores buenos y creo que podemos hacerlo bien", señaló.

Tras no haber jugado un partido oficial en el último mes, indicó que "no sé si puedo jugar ya el sábado porque hace casi un mes que no juego, pero físicamente estoy bien, aunque tengo que trabajar y mejorar".

El internacional transalpino, que lucirá el dorsal 12 y que se expresó en castellano durante toda la rueda de prensa, comentó que es muy amigo del madridista Álvaro Morata, con el que coincidió en el Juventus, y confesó que le recomendó fichar por el Valencia y jugar la liga española.

"Soy muy amigo de Álvaro y estoy feliz porque ahora estamos cerca. Me dijo que piensa que lo puedo hacer bien aquí. Me conoce y me ha dicho que para mí es mejor vivir aquí que en otro sitio porque sabe como soy", relató.

Zaza asistió el domingo a Mestalla, donde presenció la victoria ante el Espanyol y apuntó que le gustó mucho el ambiente, así como la ciudad y la gente.

"He visto estos días la ciudad y me gusta porque es muy similar a Italia. Sé que la afición es muy exigente pero eso es normal. Ayer fue la primera vez que estuve en Mestalla y fue increíble, pensaba que era una afición muy caliente pero no así", dijo.

"Para un jugador es difícil en esta situación jugar en casa pero ayer la afición, desde el principio, ayudó al equipo y vi que después del 2-1, tras el gol del Espanyol, la afición ayudó mucho y eso es muy importante", concluyó.