Voro: «Los futbolistas supieron manejar la necesidad de victoria»

Voro afirmó que los jugadores supieron afrontar el partido en un momento difícil y ante un Espanyol que se mostró como un equipo muy ordenado. Así lo indicó tras la victoria de su equipo en Mestalla ante el Espanyol por 2-1, tras el que dedicó la victoria a Rodrigo Moreno, jugador que se lesionó de gravedad esta semana al romperse el tobillo.

«Necesitábamos ganar y las circunstancias no son sencillas, pero hemos sabido manejar esa necesidad. Los futbolistas han sabido do afrontar el partido en un contexto difícil. Hemos tenido el balón y no nos han creado peligro», explicó.

El entrenador valencianista admitió que este ha sido uno de los buenos partidos del Valencia, en el que además había llegado la victoria y lamentó no haber mantenido la portería a cero, una racha negativa que se prolonga desde el 20 de abril de 2016.

«Hemos tenido personalidad y ha manejado el balón con criterio. Nos falta más confianza, pero eso lo añadiremos poco a poco porque no es fácil competir en estas circunstancias», indicó.

Preguntado por la aportación de Carlos Soler en el equipo, Voro quiso rebajar las expectativas. «Tiene que crecer y mejorar», señaló sobre el joven centrocampista. Y destacó a su vez el esfuerzo de Garay por haber jugado sin apenas haber entrenado después de varias semanas de molestias musculares y en la rodilla.

«Nunca jugaron incómodos»

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, reconoció que pretendían plantear «un partido caótico» al Valencia en Mestalla, aunque no consiguieron que el equipo rival estuviese «incómodo» en el terreno de juego.

«Pretendíamos llevar el partido a un escenario más caótico, crear incertidumbre y no hemos conseguido que el Valencia estuviese incómodo en el primer tiempo», explicó el técnico en la rueda presa posterior al partido.

El preparador perico admitió que el conjunto valencianista fue superior en la primera parte, sobre todo cuando atacaba por el carril izquierdo, porque no supieron cerrar bien los espacios en defensa.

«El VCF juega bien»

«No acosamos bien en los primeros 45 minutos, no cerramos los espacios por dentro y además el Valencia nos atacaba bien por el carril izquierdo. Tampoco pudimos aprovechar bien los espacios en ataque. El partido se nos fue en el primer tiempo y en el primer gol», confesó el técnico blanquiazul.

«El equipo este año ha dado un salto de calidad y se codea con conjuntos de la mitad de la tabla. Veníamos a un campo muy complicado, con un rival con mucha calidad y potencial. El Valencia juega bien, tiene la sexta mejor plantilla de España, pero cuando en el segundo tiempo nos equilibramos, estuvimos a un mejor nivel», concluyó el exentrenador del Valencia, convencido de que su exequipo salvará la categoría.