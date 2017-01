Zaza: «Jugar en el Valencia era lo que quería hacer»

Simone Zaza dejó muy claro ayer el motivo por el que ficha por el Valencia CF: «Era lo que quería hacer. Estoy muy contento», sentencia. El delantero italiano se ha convertido en el primer fichaje de Mestalla en este mercado de invierno. Zaza llega con el objetivo de ayudar al equipo a salir de la delicada situación deportiva por la que atraviesa.

Ayer, Zaza, de 25 años, acudió al estadio de Mestalla para presenciar el partido ante el Espanyol. Y quedó prendado de la afición del Valencia. «Estoy aquí porque me gusta la afición. He ido al estadio a ver el partido y la afición es increíble», señaló en la web del club.

«El partido ha sido muy bueno del equipo. No es un momento fácil. Jugar en casa en este momento es difícil porque la afición es exigente, pero he visto buenos jugadores, con personalidad y espero jugar lo más pronto posible», explicó.

Zara apunta que llega a Mestalla con la intención de revalorizarse después de una mala época cedido en el West Ham. «He pasado un periodo muy difícil a nivel personal y quiero demostrar tanto al mundo como a mí mismo que soy un jugador que saber jugar», comentó.

Por último, Zaza indicó que «no importa hacerlo bien personalmente, sino que la prioridad es hacerlo bien con el equipo».

El Valencia hizo oficial ayer el fichaje de Zaza, después de que el delantero italiano pasara el reconocimiento médico. El atacante italiano llega en calidad de cedido por dos millones hasta final de temporada, con una opción obligada de compra si disputa más de diez partidos o si el equipo se salva.

El jugador será presentado hoy a las 13.15 en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, y se pondrá a las órdenes de Voro en el primer entrenamiento de la semana de mañana martes.