El Valencia no ha recibido ofertas por Parejo en este mercado de invierno

El Valencia CF no ha recibido ofertas por Dani Parejo en este mercado de invierno. El centrocampista, puesto en el disparadero por el club debido a los últimos incidentes protagonizados por el futbolista, era uno de los firmes candidatos a abandonar el club este mes de enero. Sin embargo, no hay ninguna oferta por el futbolista y todo apunta a que, de no dar un giro radical a situación, el jugador acabe la temporada en Mestalla. Su buen rendimiento deportivo de los últimos partidos también ayuda. Parejo se ha convertido, junto a Carlos Soler, en uno de los mejores futbolistas del equipo.

Parejo estuvo reunido ayer en Paterna con José Ramón Alesanco y Vicente Rodríguez. En los últimos días se había hablado del prosible interés del Sevilla en fichar al capitán en el mercado de invierno. El club de Nervión ya realizó una oferta el pasado mes de julio de 14 millones por el centrocampista, que fue desechada por el Valencia. Sin embargo, a día de hoy, el Sevilla no puede inscribir jugadores en la Liga ya que dispone de 25 fichas.