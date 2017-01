Zaza ya marca en su primer entrenamiento

Simone Zaza no pierde el tiempo. Es un tipo serio. De carácter. Ha llegado al Valencia con la idea de demostrar lo buen jugador que es, así lo aseguró en su presentación, y el delantero italiano comenzó a entrenarse ayer a las órdenes de Voro como si no hubiera un mañana.

Zaza, de 25 años, completó una sesión de trabajo en la que sorprendió por su facilidad rematadora y su buen golpeo de balón. Le pega que la rompe el italiano. El delantero, pese a estar un mes sin jugar tras abandonar el West Ham „club en el que militaba cedido por el Juventus„, marcó ayer goles de muy bella factura.

Aunque su concurso se antoja quizás un poco prematuro de cara al partido del sábado ante el Villarreal, quien tuvo la fortuna de poder presenciar las evoluciones de Zaza durante el entrenamiento de ayer en Paterna no descarta que el delantero juegue en el Estadio de la Cerámica al menos unos minutos. Porque, aunque Zaga no es un goleador al uso, en sus últimas temporadas no ha brillado en esta faceta, el futbolista tiene remate y ofrece distintas opciones de juego al equipo. Por arriba no anda demasiado bien, pero pelea, presiona y aguanta bien de espaldas.

Zaza fue ayer la novedad del entrenamiento del Valencia. También lo fue Siqueira, que volvió al grupo tras superar la lesión sufrida ante Osasuna la semana pasada. En el capítulo de ausencias, Nani entrenó al margen del grupo para hacer un trabajo de recuperación. Tampoco estuvo el guardameta Matt Ryan, que se quedó en el gimnasio, además de los lesionados Lato y Rodrigo. Aymen Abdennour sigue concentrado con la selección de Túnez en la Copa de África.

Abonos de media temporada

El Valencia inició ayer la campaña de abonos de media temporada, con importantes descuentos para abonados y público en general. Así, para los que han sido abonados en alguna de las últimas diez temporadas hay un 50% de descuento sobre el precio del pase al inicio de la campaña, y para el resto de masa social el 40% también sobre el precio de principio de temporada. Dentro del abono de media temporada, además de todos los encuentros correspondientes a la segunda vuelta, se incluye el aplazado ante el Real Madrid (22 de febrero).