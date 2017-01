La prensa internacional analiza "el desastre" del Valencia de Peter Lim

La crisis global del Valencia CF es una tema de relevancia mundial. Dos periódicos referentes de la prensa internacional, el estadounidense The New York Times y el británico The Guardian, han analizado estos días con profundidad la depresión institucional que sufre el club de Mestalla. Dos extensos reportajes en los que hablan de "desastre" y de "desorden absoluto" de un club que se la ha ido de las manos a su propietario, Peter Lim.

"Caos en Mestalla; el viaje del Valencia desde la Liga de Campeones hasta el desorden absoluto", titula The Guardian un amplio artículo en el que hace un repaso del club bajo el mandato del empresario de Singapur. "Peter Lim fue aclamado como un salvador cuando se apoderó del Valencia en 2014 pero, siete entrenadores más tarde, los fans ahora quieren que salga. ¿Cómo se llegó a esto?", subtitula el diario británico.

"Poseer un club fallando en el campo y luchando contra todo, todavía con dos estadios, todavía en deuda, aparentemente envuelto en crisis continua (...); donde el equipo con el cuarto mayor presupuesto en España se encuentra en un lugar solitario por encima del descenso; donde hay divisiones en el vestidor; donde los aficionados se han dado la vuelta y el director deportivo y el entrenador se disparan; donde la desconfianza se ha puesto al descubierto en público, donde las heridas están abiertas", publica The Guardian, que alaba la labor de Voro. "Han apodado a Voro "Mr Wolf", el hombre de soluciones temporales de Valencia, la persona que llamas cuando hay una crisis, un lío por aclarar. El entrenador que no es entrenador tiene el mejor récord de puntos de cualquier entrenador en la historia del club", publica.

El titular del reportaje de The New York Times también es muy crudo: "Un club habitualmente inestable se tambalea hacia el desastre". La cabecera neoyorquina considera que "el caos es el estado natural del Valencia CF" y critica la idiosincrasia de la afición de Mestalla. "Muchos especialistas consideran que no hay trabajo más duro en el mundo del fútbol que entrenar al equipo che, entre otras cosas, porque los aficionados exigen éxitos de Champagne con presupuestos de limonada". Este periódico compara la gestión deportiva del Valencia CF, a cargo de Jorge Mendes, con la del Deportivo que también lideró el agente portugués en su día. "En Mestalla, como en Riazor, Mendes ha encontrado un lugar perfecto para sus negocios en forma de traspasos de jugadores".