El Valencia prioriza las salidas

No ha dejado mucho margen de maniobra la marcha de Cesare Prandelli dentro del Fair-Play financiero que limita los fichajes del Valencia CF, por lo que la consigna dentro de a dirección deportiva de la entidad no es otra que aligerar la plantilla. Llegados al ecuador del mercado de invierno, que finaliza el próximo 1 de febrero, el objetivo es tratar de airear el vestuario de Paterna en la mayor medida de lo posible, sin debilitar al equipo.

Por este motivo, los máximos responsables de los destinos futbolísticos del club de Mestalla, José Ramón Alesanco y Vicente Rodríguez, no cesan en su empeño de sacar buena nota en sus quehaceres diarios. Ambos son conscientes de los futbolistas que cuentan y los que no para Voro, y se hace especial hincapié en encontrar salida tanto a los jugadores cuyo adiós no causaría un grave perjuicio al equipo „Ryan, Siqueira, Santos, Abdennour y Fede Cartabria„, y los que sus elevados emonumentos son una losa para la entidad: Enzo Pérez y Aymen Abdennour, éste último en la Copa de África.

El primero que ya ha puesto pies en polvorosa es Vinícius de Araujo. El brasileño jugará cedido en el Huesca de Segunda división. Ya lleva cuatro clubes distintos el delantero esta temporada. Pese a que volvió el pasado diciembre al Valencia, y que marcó en su regreso al equipo en el partido e la Copa del Rey ante el Celta, no entraba en los planes de Voro.

Otros cuya salida puede ser cuestión de días es Aderllan Santos, por el que el Galatasaray turco ha preguntado. Mientras, Bakkali se ve en el Oporto con el que fuera entrenador del Valencia, Nuno Espírito Santo. Bakkali, jugador de Jorge Mendes, quiere disfrutar de más oportunidades. En el Valencia no las tiene.

Fede Cartabria, por su parte, ha dicho no a una oferta del fútbol griego, y pese a que se borró del equipo hace unas semanas, ahora quiere acabar la temporada en el Valencia. Quien sí que quiere marcharse pero no encuentra acomodo es Matt Ryan. El

Central y mediocentro son las prioridades de la plantilla

Tanto José Ramón Alesanco como Vicente Rodríguez trabajan para tratar de consolidar la plantilla. A sía de hoy, las prioridades pasan por un central y por un día de creación. Ya hemos apuntado que el objetivo prioritario de la dirección deportiva del Valencia CF es aligerar la nómina de la plantilla, pero tampoco se quita a la vista a las posibles incorporaciones.

La llegada de Nemanja Maksimovic en este mercado de invierno, pagando una cantidad casi simbólica al Astana, no está ni mucho menos descartada por el club.