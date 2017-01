Enzo: «Voro no vende humo y no habla a las espaldas»

«Voro no vende humo. No dice una cosa en el vestuario y otra en rueda de prensa. Va de cara. No habla a las espaldas. ¿Que si hablo de Prandelli? Vosotros sois inteligentes, lo dejo a vuestro criterio. A Voro se le nota su valencianismo en su mirada y eso nos lo transmite». Así de rotundo se manifestó Enzo Pérez al término del partido. «Si me voy del Valencia ahora, enhorabuena a los que llevan tiempo intentando que me vaya. Si me quedo, lo daré todo como siempre. La prensa lleva un año vendiéndome. Me han tachado de tóxico, de falta de liderazgo...», dijo el argentino.