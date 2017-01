"Hemos ganado en credibilidad"

Las sensaciones en la zona mixta ayer era muy distintas. Por una lado, los valencianistas, conscientes de que estos tres puntos „siete en las últimas tres jornadas„ les dan el aire que necesitaban, mientras que los del Villarreal veían cómo no podían acercarse al objetivo de los puestos de Liga de Campeones.

Voro, el técnico visitante, se mostraba muy contento con todo el equipo e indicaba que esa es la línea que deben seguir en los próximos encuentros: «Hemos ganado en un campo muy difícil ante un rival muy complicado que juega muy bien. Intentamos limitar su potencial, como habíamos trabajado durante la semana. Sufrimos, pero logramos una victoria muy importante», aseguraba.

«Hemos tenido la efectividad de marcar en la primera llegada. Hemos empezado bien, luego ellos han tenido más el mando del juego, pero supimos defender bien sin meternos atrás», valoraba un Voro que reconocía que «el cero a dos nos daba mucha tranquilidad».

Luego lamentaba no haber sentenciado en los «primeros minutos de la segunda parte», por lo que acabaron sufriendo, lo cual, por otra parte, le parecía «normal ante un gran equipo» que «no estuvo acertado por nuestro trabajo, pero tienen un gran potencial».

Sobre el jugador de la noche, Soler, decía que «hizo un gran partido, pero en la línea de todo el grupo, sería muy injusto destacar a alguien porque todo el equipo estuvo muy bien». En el lado del pero solo ponía, quizás, la falta de paciencia a la contra para definir mejor. Además, también valoraba el acabar, por fin, con la portería a cero porque con todo ello «ganamos en credibilidad».

Voro explicaba que «la semana pasada ya fue muy importante ganar. Esto te da alas y te da la confianza para seguir trabajando y creciendo». Eso sí, es consciente de que aún no han hecho nada: «El equipo ha sabido sufrir las dos jornadas y ha trabajado bien. Esto nos va a dar tranquilidad, entre comillas, pero no hay que bajar los brazos, sino saber que todos juntos, trabajando bien, podemos ser competitivos, como hemos demostrado. Son muchas las posibilidades de los futbolistas».

Escribà se lamenta

Más seria era la cara de Fran Escribà, quien no se acababa de explicar demasiado bien lo sucedido: «La sensación es que no hemos entrado muy bien, cuando más igualado parecía nos llegó el primero, luego cometimos un gran error en el segundo y nos dejó en una situación muy mala. En la segunda parte, con cero a uno podríamos haber intentado igualar, pero con cero a dos, y de ese modo, fue era un golpe casi definitivo», valoraba.

El técnico valenciano ya había avisado del peligro de un equipo «muy bueno, pero que no había sacado hasta ahora su rendimiento». Valoraba la rapidez a la contra del rival y lamentaba que los suyos no hubieran mostrado en lo que más destacan, en defensa, porque últimamente les está costando marcar. El Villarreal todavía no ha ganado en su estadio en lo que va de año.