Tres días claves para conocer si el Valencia apuesta por Orellana

Las posibilidades de que Fabián Orellana se incorpore al Valencia antes del martes se mantienen a tres días de que finalice el mercado de invierno. La situación es la siguiente: el futbolista chileno quiere jugar en el Valencia, pero el Celta espera una mejor oferta por parte del club de Mestalla. Mientras el acuerdo entre el equipo de Voro y el jugador está muy avanzado, falta por definir una negociación que el agente del chileno, Fernando Felicevich, está intentando desbloquear.

Orellana está apartado de la disciplina del Celta, después de que así lo decidiera su entrenador, Eduardo Berizzo, tras un conflicto en el vestuario. «No lo quiero más», dijo tajante el técnico argentino. Los 15 millones que costaba el chileno, que el pasado viernes cumplió 31 años, se han quedado en torno a 4. Si el Valencia pusiese ese dinero sobre la mesa, Orellana se incorporaría directamente al Valencia. Desde Vigo, aseguran que la entidad de Mestalla sólo está dispuesta a pagar 2, como mucho. Por lo que la negociación se resolvería, o no, en función del tira y afloja de estos días entre los dos clubes. Otro factor entra en juego: la posibilidad de que Bakkali y Fede Cartabia abandonen el equipo antes del martes. El primero interesa al Betis, mientras que argentino está a punto de obtener la carta de libertad para volver al Deportivo.

Vista la situación de Orellana en el Celta, las ofertas por él no se han hecho esperar en las últimas semanas. Pero el futbolista se ha inclinado por el equipo de Mestalla. El entrenador del Valencia, Voro, lanzó un mensaje a favor de su fichaje. «Sí, Orellana ha tenido problemas con el Celta y también es un buen futbolista, que te da cosas y ha crecido mucho. ¿Conflictivo? Uno no puede ser agresivo en el campo y fuera ser una madre de la caridad... Habrá que buscar un equilibrio dentro y fuera. Cada jugador es como es, son personas, no robots».