"No hay que perder la perspectiva"

«No podemos perder la perspectiva». Con ese aviso acababa ayer Voro González la rueda de prensa previa al encuentro de esta noche en el Nuevo Insular contra Las Palmas. La perspectiva del Valencia es la de un equipo que a pesar de encadenar dos golpes de autoridad positivos, y de tener más aligerada la mochila, no ha llegado a sumar ni veinte puntos en la primera vuelta. Toda prudencia es poca antes de visitar a un rival en pleno motín interno en su vestuario, pero que todavía no ha perdido en su estadio en Liga y que se distingue por su juego elaborado y valiente.

Voro, el entrenador que escapaba del discurso sensacionalista cuando fue reclutado de nuevo para el banquillo y no había luz, es el técnico que ahora calma cualquier atisbo de euforia. En un mundillo movido por la exageración constante, nada mueve a Voro de su equilibrio: «El vestuario sabe que el objetivo es el partido de mañana „por hoy„. No podemos mirar más allá de lo que es el día a día. No podemos permitir ver a tan largo plazo. Venimos de una situación complicadísima y estamos en ella todavía. Vamos a centrarnos en el día a día y todo lo que tenga que venir ya vendrá, en un sentido o en otro. Pero la perspectiva no la podemos perder. Por haber ganado dos partidos seguidos no ha cambiado nada, absolutamente nada», señalaba.

Las Palmas comparece en el partido, quizá, en su peor momento del año. Pero no por ello deja de ser un equipo con un fútbol definido en su alegría y alta eficiencia, sobre todo como local. Voro tiene bien estudiados a los canarios y sabe que la cita será de envergadura: «Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una idea muy clara y concreta de lo que quiere. Además, tiene los futbolistas propicios para jugar de esa forma. No renuncia nunca a la posesión de balón y con eso te plantea un reto continuo. Las Palmas tiene un caudal ofensivo de mucho potencial, con muchos mecanismos automatizados y, en definitiva, es una sorpresa agradable por el fútbol que hace. Va a ser un partido difícil», auguraba.

Los dos triunfos seguidos han cambiado el día a día del Valencia, donde se respira un aire más limpio. Se ha pasado de la ansiedad de querer competir rápido tras cada tropiezo para buscar una revancha que no llegaba, a paladear los días en un ambiente sereno: «Después de la victoria en Villarreal, también nos viene bien tener una semana larga para poder trabajar, seguir asimilando conceptos. Cuando un equipo tiene una tendencia negativa lo que desea es tener un partido para poder cambiar su racha. En este caso nos ha venido bien para trabajar, el calendario es el que es, hay que adaptarse y no existe ningún problema».

Una de las incógnitas de cara al encuentro es el rol de Simone Zaza. El delantero italiano reconocía a Levante-EMV que todavía está lejos de su mejor forma, pero Voro cree que está avanzando en la dirección correcta: «Ha mejorado mucho», indicaba el entrenador. «Necesita entrenamientos porque llevaba mucho tiempo sin competir. Se ha integrado fenomenal con sus compañeros, es un chico que nos va a dar mucho. Para eso necesita estar al 100 % y ya está a un nivel muy alto. Yo no tengo ninguna duda de que si tiene que jugar, lo va a hacer bien y lo va a dar todo». Zaza, sobre el que pesa una opción de compra de 18 millones de euros, irá entrando en calor según tenga oportunidades, avanzó Voro: «Después de jugar dos o tres partidos se encontrará mejor, porque un futbolista necesita ritmo de partidos, necesita minutos y también él, que basa muchos aspectos de su fútbol en la condición física. Estamos en el camino y estoy tranquilo en el aspecto de que si debe jugar, lo hará bien», indicó Voro.

Optimismo con Orellana

En la convocatoria no entró Fede Cartabia, cuya inminente salida puede traer aparejado el fichaje de Orellana, del Celta. El Valencia es optimista en su incorporación, pero cree que la negociación se demorará hasta el último día de mercado.