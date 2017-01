Medrán se lastima la clavícula, mientras que Lato y Sito entran en la convocatoria

El Valencia viajó anoche a Las Palmas con una ausencia inesperada en el avión. La de Álvaro Medrán, que protagonizó el lance fortuito del entrenamiento matinal al lastimarse la clavícula izquierda. El futbolista cordobés salió malparado al chocar accidentalmente con Nani en uno de los primeros ejercicios de la sesión de trabajo. A pesar de los ostensibles gestos de dolor, no parece que la dolencia sea grave, ni que haya fractura, pero las molestas eran lo suficientemente fuertes para desaconsejar que viajase.

Voro, que espera que no vaya a más la lesión, explicaba así el lance: «En el calentamiento, en un juego de activación, Medrán ha chocado con un compañero. Se ha hecho daño en la clavícula. Parece que no es grave pero sí ha sido muy doloroso. No ha podido entrar en la convocatoria», indicó el técnico, respecto a un jugador muy bien valorado pese a caer de las últimas alineaciones por la eclosión de Carlos Soler.

La de Medrán no fue la única noticia en la convocatoria. Los canteranos Toni Lato y Sito también viajaron entre los 18 seleccionados, debido a la nómina de bajas. Siqueira y Rodrigo continúan lesionados, mientras que Bakkali no se ha recuperado a tiempo de la torcedura de tobillo y Fede Cartabia y Mat Ryan ni siquiera entrenaron, ante su inminente salida.