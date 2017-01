Quique Setién: "Voro parece que tenga una varita mágica"

Las Palmas recibirá al Valencia en medio de un ambiente volcánico. Los episodios de indisciplina „correrías nocturnas e incidentes en una discoteca„ acontecidos tras el partido de Copa en Madrid contra el Atlético han tensado al máximo la relación entre Quique Setién y su plantilla. El técnico confiesa que está en el momento más bajo de moral de toda la temporada y elogió la transformación experimentada por el Valencia con su nuevo entrenador: «Voro debe tener una varita mágica, porque ha transformado a sus jugadores».

La felicidad que transmitía el equipo revelación, recién ascendido, se ha resquebrajado y hasta su técnico no logra ocultar su desdicha: «Ahora no soy feliz... hay gente que está molesta, y además te lo demuestra», indicaba Setién esta semana. Solo la llegada del mediapunta Alen Halilovic, cedido por el Hamburgo, y el posible refuerzo de Jesé, a préstamo del PSG, han aliviado el rostro triste de Setién. El técnico trasladó su pesimismo a la rueda de prensa de ayer, en la que confesó que alberga «muchas dudas» en torno a la posible alineación, y no dudó en destacar la capacidad del nuevo Valencia: «Nos vamos a efrentar a un rival muy fuerte, que viene motivado. El Valencia cuenta con grandes futbolistas, pero no había encontrado su momento hasta la llegada de Voro. Ahora sí es un equipo equilibrado, bien trabajado y para nosotros nos llega en el peor momento. Por eso, el partido será muy complicado», afirmó.

La discoteca de Madrid

El cisma en el vestuario de Las Palmas llegó después del encuentro de Copa ante el Atlético, en el Vicente Calderón. La expedición hizo noche en la capital, antes de desplazarse al Camp Nou, donde rendiría visita al FC Barcelona. Un grupo formado por siete jugadores organizó una fiesta privada en una discoteca madrileña que abrió sus puertas exclusivamente para los futbolistas, entre los que se encontraría el exvalencianista Jonathan Viera. En esa velada Javi Castellano sufrió un percance por el que requirió de puntos de sutura en Urgencias de un hospital de Madrid. En el partido ante el Barcelona, Viera despreció una orden de tirarse a banda de Setién „ «pues juega tú», le espetó„. Una irreverencia que le costó quedar apartado del equipo. Con ese caldo de cultivo, el Valencia puede ser el primer equipo en ganar este año en Las Palmas.