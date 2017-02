Layhoon se reúne mañana con Villar por la polémica arbitral

La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, ha adelantado su regreso a España, y mañana lunes participará en la reunión de la Real Federación Española de Fútbol, de cuya junta directiva Chan forma parte como vocal. El encuentro es rutinario, pero la ejecutiva singapurense aprovechará su presencia en Madrid para tratar con el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, la polémica suscitada con las decisiones arbitrales en las que el Valencia se ha visto especialmente perjudicado en las últimas jornadas.

Además de con Villar, Layhoon no descarta hablar, por el mismo motivo, con Victoriano Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Con estas maniobras, el club quiere trasladar que no se queda parado ante las decisiones de los árbitros en contra, pero también que el tono de la protesta será cordial y discreto, sin beligerancia alguna.

El penalti no pitado en el campo del Betis agranda el agravio valencianista. Es el equipo al que más penaltis le han pitado en contra, un total de 8. Una cifra que reafirma su «liderazgo» como el club con más penaltis en contra de la historia de la Liga. Con 59 amarillas en 21 partidos, es el cuarto equipo que más cartulinas recibe. Y en cuatro ocasiones se le ha expulsado algún futbolista.