Ayala: "Había un peligroso triángulo en el Valencia"

Roberto Fabián Ayala, exjugador y exsecretario técnico del Valencia CF , ha cargado en el diario La Nación de Argentina contra el modelo de gestión instaurado por Peter Lim en el Valencia, al entender que se pagaron sobreprecios en los fichajes.

"Di un paso al costado cuando vi que las cosas no estaban bien. Había un triángulo peligroso entre el dueño [Peter Lim], el entrenador [Nuno Espírito Santo] y Mendes, el representante. Un triángulo que no iba a ayudar al club. El plan inicial era perfecto: una secretaría técnica que peinaba todo el mercado buscando lo que mejor se adaptaba al club, el cuerpo técnico para potenciar al jugador y el representante más hábil del mundo para después negociar ese producto. Pero no lo entendieron así: compraron con sobreprecios y yo no podía compratir ese estilo de gestión", ha asegurado el Ratón, que abandonó junto a Rufete y Amadeo Salvo el club, cuando Nuno y Mendes ganaron la batalla por la planificación deportiva de la entidad, con el apoyo de Lim.