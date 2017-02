Nani: "Para mí el regate es escapar, soltarme de estar preso, una sensación de libertad"

Extremo del Valencia CF. Luis Carlos Almeida da Cunha, Nani, de 30 años, no estaba acostumbrado a una temporada tan llena de derrotas como esta en el Valencia tras años de éxitos en el Sporting de Lisboa, el Manchester United y en la selección portuguesa, en la que se proclamó campeón de la pasada Eurocopa de Francia 2016 (es 104 veces internacional y ha marcado 23 goles en la escuadra lusa). Ha pasado momentos de «frustración» durante el curso, aunque ahora, de la mano de Voro, parece volver a acercarse al «verdadero Nani».

Usted es, junto a Neymar, de esos pocos jugadores que disfrutan jugando al fútbol pese a la enorme tensión alrededor.

Lo intento en cada jugada a pesar de que este momento es muy difícil. Ahora puede que no sea el verdadero Nani dentro del campo, con mucha alegría, porque hay un poco más de tensión y responsabilidad. Pero la alegría de tener el balón en el pie es fundamental.

¿Qué es el regate para Nani?

Significa escapar, encontrar un camino libre, soltarte de estar preso y sentirte libre. Una sensación de alivio, de libertad al superar al adversario.

¿Cómo ha evolucionado su juego?

Antes era más instintivo, recibía el balón y no me lo pensaba; ahora, antes de hacer, miro lo que voy a hacer. Tengo más inteligencia. Defino mejor las jugadas.

¿Cómo transmite tranquilidad a sus compañeros?

A veces hay que mirar en qué momento de partido estamos. Hay que transmitir calma a los jugadores y se puede hacer guardando el balón para nosotros. Tenemos que decidir mejor, tener má calma y confianza.

El equipo es bastante bueno con el balón, pero sufre sin él.

Puede ser. En poco tiempo hemos jugado con diferentes estilos de juego; y cuando estás haciendo una cosa, de repente tienes que adaptarte y hacer otra. El trabajo, para que sea fluido, lleva tiempo.

¿Cuándo se rompió todo?

Se estaba montando un equipo nuevo (al principio de curso), con filosofía diferente, pero debido a los resultados, tuvimos que cambiar dos veces de entrenador. Así, lo lógico, es no tener buenos resultados. Si en el futuro, los jugadores conocen la estructura del club y hay más estabilidad, todo será más fácil. Ahora estamos mucho mejor, trabajando como equipo, en condiciones de pelear.

¿Qué les ha dado Voro?

Tiene experiencia de la Liga y del grupo. Sabe lo que necesita el equipo y con pocas cosas simples nos ha trasmitido tranquilidad y confianza. Tenemos calidad y a veces necesitamos una palabra.

¿Qué le faltó a Ayestarán?

Un poquito de suerte, porque transmitía bien las cosas, pero el problema era que los resultados no le acompañaron cuando la gente estaba impaciente porque quería un Valencia diferente. Desgraciadamente, llevábamos cuatro derrotas y pagó el entrenador

¿Qué le queda de sus raíces caboverdianas?

Yo nací en Portugal, en Amadora, pero tengo muchas raíces y me siento también africano. Hablo criollo con mi madre o mis amigos. Bailo el kizomba, una danza que puedes bailar con tu pareja, más sensual o menos. La capoeira es más una danza de arte marcial. Bailar en África es una forma de expresarse y de vivir con alegría, cuando baila sueltas todo lo que tienes dentro, la vergüenza, la timidez, y eres tú. No importa cómo bailes, sino que te sientas bien.

¿Qué representa su madre (Maria do Ceu Almeida, de 60 años)?

Es la persona más importante de mi vida, por la protección que me da, muchas veces me quita responsabilidades. Vivíamos nueve hermanos en una casa que construyó mi padre con mis hermanos mayores antes de ir a Cabo Verde. No teníamos grandes condiciones y después nos fuimos a otras casas. La vida nos guiaba. Ella trabajó mucho para darnos un plato de comida y la mejor educación, aunque no podía tener el control de todos. Ahora vive aquí cerca, en Cortes Valencianas, le gusta estar aquí y puede ir a Portugal. A veces dejo a mi hijo con ella, es importante tener familiares cerca.

¿Sus hermanos juegan?

Casi todos jugaron, tenía uno que era mucho mejor que yo, Paulo Roberto, pero se metió con unos amigos y desvió la atención del fútbol y no tenía cabeza para seguir solo con el fútbol. Era un talento puro.

¿Se puede comparar Old Trafford a Mestalla?

No, Old Trafford está a otro nivel. Mestalla es un estadio fantástico y el Valencia un club fantástico, pero le falta grandes jugadores todos los años al más alto nivel y faltan títulos. El Manchester está en un cambio generacional.

¿La voltereta para celebrar los goles la volverá a hacer?

Sí, ya la he hecho dos veces y la volveré a hacer. La más difícil, que daba una vuelta entera en el aire, ya no porque es más difícil, pero daré una voltereta normal.

¿La Liga española es como se la esperaba?

La relación con los árbitros es muy diferente. Aquí la mínima cosa es falta o tarjeta. Recién llegado, ¿cómo es posible que tuviera 5 tarjetas casi en 5 partidos? Me dejó frustrado porque no me gusta quedarme fuera por sanción. Y los árbitros se dirigen a mí muy agresivos cuando les digo algo con mucha calma. Pero la Liga es top, con muy buen fútbol.

¿La afición en España es muy dura con los futbolistas?

Desde que llegué, el equipo ha tenido muchas derrotas, no tengo moral para hablar. Yo nunca había vivido algo así. Si perdía hoy, mañana ganaba o como mínimo empataba. Tenía mucha confusión en la cabeza. Yo conocía Valencia como un gran club y un gran equipo,y cuando llegué aquí, la afición estaba frustrada por dos años luchando para no bajar. Es normal esta frustración.

¿Qué equipos le gustan?

Las Palmas. No es un grande, pero juega al ataque.

¿Se ve aquí el año que viene?

Me gustaría que el club, el próximo año, se prepare mucho mejor para empezar la Liga. Tiene que estar muy estructurado en términos de equipo y de club. Tener ideas muy claras. Tener un buen plantel y con jugadores sin problemas en su cabeza de querer irse o quedarse. Si hubiésemos estado como estamos de concentrados hoy al inico de temporada, no estaríamos en esta situación.

¿Por qué surgen tantos extremos en el Sporting de Lisboa?

Porque en Portugal hay una cultura en las canteras de dejar sacar el talento de los niños. Nunca nos coartaron la libertad de expresar el talento.El Sporting era una fábrica de jugadores de calidad. Todos sabían driblar y hacer cosas increíbles. Y luego, ya en seniors, se miraba su potencial.

¿Qué ha supuesto para Portugal ganar la Eurocopa?

Portugal es un país mestizo y alegre, pero lo ha pasado mal por la crisis. La confianza que el pueblo necesitaba para levantarse, erguirse y demostrar que Portugal también tiene gente buena y capaz de ganar algo. Fue una liberación. Y autoestima para todos. Ahora ya hay demasiada confianza: piensan que vamos a ganar el Mundial de Rusia (risas).

¿Sigue tocando el piano?

Tengo el piano en Portugal: aprendí metiéndome en YouTube, con un tipo que enseñaba tres teclas y después otras tres. Y aprendí a tocar a Rihanna. Voy a empezar otra vez.