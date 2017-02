Voro: "Desde mi profunda humildad pido a la afición que haya comunión con el equipo"

El entrenador del Valencia, Voro, solicitaba a la grada el máximo apoyo de la afición de Mestalla para el partido ante el Athletic: "Yo sé que la gente está frustrada y que no le podemos pedir nada porque el equipo no ha cumplido las expectativas. Pero desde mi más profunda humildad pido que haya una comunión con el equipo en estos diez últimos partidos de Liga que quedan en Mestalla. El equipo necesita ese plus".

Para el entrenador valencianista y, pese a la clasificación del equipo, el encuentro ante el Athletic "no es a vida o muerte". Según explica: "Todavía quedan 16 partidos de Liga y es cierto que los equipos de detrás ganan. Pero debemos estar preocupados y centrados en lo que hagamos nosotros".

Sobre el rival, el Athletic de Ernesto Valverde, Voro comenta que "es un equipo que trabaja bien los partidos. Me preocupa todo. Compiten muy bien y manejan perfecta la estrategia. Son muy peligrosos a balón parado". La charla con el técnico valencianista se centra en nombres propios. El italiano Zaza sale a la palestra. Según Voro: "Va a jugar ante el Athletic. El club no me ha dicho nada sobre si tiene que jugar un número de partidos o de minutos. Yo hago lo mejor para el equipo. Y eso es que juegue. Ha mejorado mucho físicamente y ha llegado su hora. Está preparado para jugar y deseoso de competir".

Convocatoria

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', recupera a los argentinos Enzo Pérez y Ezequiel Garay y a Carlos Soler para el encuentro de mañana le enfrenta al Athletic Club en Mestalla, mientras que pierde a José Luis Gayà, aquejado de molestias musculares en los isquiotibiales.

La vuelta a la citación del capitán blanquinegro, ya recuperado de sus problemas musculares, y de Carlos Soler y Ezequiel Garay, que cumplieron un partido de sanción contra el Betis, obliga a Voro a realizar descartes en la lista.

Así, Aderllan Santos y Álvaro Medrán son los descartes por decisión técnica, mientras que Rodrigo Moreno y Santi Mina, lesionados de larga duración, serán las únicas ausencias por lesión.

La convocatoria estará integrada por Diego Alves, Jaume, Montoya, Cancelo, Siqueira, Lato, Garay, Mangala, Abdennour, Enzo, Mario Suarez, Soler, Parejo, Bakkali, Munir, Nani, Orellana y Zaza.