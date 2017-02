Voro pide caminar juntos

Como si del lema del Liverpool se tratara, el «Nunca caminarás solo», Voro fue lacónico y contundente ayer en Paterna y pidió al valencianismo «Caminar juntos», dijo, en los últimos diez partidos que restan de temporada en Mestalla para poder revertir la situación. El Valencia tiene hoy un compromiso de máxima exigencia ante el Athletic (16:15 horas; BeIn LaLiga), y el técnico entiende que la afición puede darle al equipo «ese plus» que necesita para lograr la victoria.

Voro se mostraba ayer convencido de que el Valencia quiere ofrecer su mejor versión ante el Athletic. «El primer escalón que debemos subir es el de ganar. Estoy seguro de que la gente va a estar ahí. Veo que el equipo quiere, es una realidad como un templo. Entiendo que la gente esté frustrada. Es la realidad. Las expectativas no se están cumpliendo. Yo sé lo que piensa la gente y sé que está frustrada. Piso la calle. Desde la humildad es necesario que el jugador se sienta con confianza en Mestalla», explicó.

Tras el empate logrado la pasada jornada ante el Betis (0-0), el Valencia busca exhibir la mejoría mostrada en Sevilla, y sumar tres puntos que le permitan huir de la parte baja de la tabla para acercarse a la zona de confort. El Athletic, por su parte, busca esa sexta plaza que da derecho a entrar en Europa. El bajo rendimiento rojiblanco en los encuentros a domicilio, unido al desgaste de la eliminatoria europea ante el Apoel (3-2 en la Liga Europa), invitan a la esperanza valencianista.

Voro huye del drama y aleja la presión de sus jugadores. Asegura que el partido de hoy «no es una final ni un partido a vida o muerte», apunta. Lo explica de la siguiente manera: «Todavía quedan dieciséis partidos de Liga y aunque es cierto que los equipos de detrás también ganan partidos, mi única preocupación somos nosotros».

Para esta tarde, Voro recupera a Enzo Pérez, ya restablecido de sus molestias musculares, y a Carlos Soler y Ezequiel Garay, tras cumplir un partido de sanción. Por contra, ayer perdió a Gayà, que no pudo superar unas molestias en los isquiotibiales, y su baja por lesión se une a las de Rodrigo y Santi Mina. Lo más llamativo de la convocatoria fue la ausencia de Medrán por decisión técnica. Al igual que Santos, se quedan fuera del encuentro.

Valverde, por su parte, realizará rotaciones de cara al próximo compromiso europeo tras un exigente encuentro disputado el pasado jueves en San Mamés contra el Apoel. Mikel San José podría regresar al medio campo formando pareja con Iturraspe, Beñat descansaría, al igual que Balenziaga. Seguro que también se queda de inicio en el banquillo el exvalencianista Aritz Aduriz „que tendría minutos en la segunda parte„ y alguno de los centrales como Yeray Álvarez.



«La hora de Zaza»



Para presionar a esos centrales rojiblancos, Voro considera que «ha llegado la hora de Zaza», indicó. «Nos faltan efectivos y es un jugador que está deseoso de empezar a competir con más minutos. Lo veo ilusionado y es fundamental que nos aporte su experiencia y también sus goles. Confiamos en él», comentó. El entrenador explica que no conoce las cláusulas en el contrato del italiano por las que el Valencia debería quedárselo en propiedad a final de temporada: «No tengo ni idea. No sé ni los partidos que ha jugado. Ni el club me ha dicho nada. Lo mejor es que juegue, y mañana va a jugar».

Preguntado por Valverde, dijo que «estuvimos cinco meses aquí y congeniamos muy bien. Es una persona extraordinaria. Tendré un amigo en el otro banquillo, pero cada uno peleará por lo suyo».