Camacho reconoce el interés del Valencia CF

Ignacio Camacho no se esconde ante el interés mostrado por el Valencia en su contratación. El centrocampista del Málaga, rival mañana de los valencianistas en la Rosaleda, confirmó ayer que el club de Mestalla intentó contratarle en el mercado de invierno, y no desmintió ni confirmó qué pueda pasar en verano: «Con lo que tenga que venir ya hablaremos y nos sentaremos», aseguró Camacho en rueda de prensa. «Noque haya darle bombo a algo que no ha pasado», aunque no tiene «problema para hablar», añadió el mediocentro, que indicó tener «mucho años de contrato», en concreto hasta 2019, con el club andaluz.

El centrocampista dijo que, a día de hoy, todos los clubes están centrados en lo que queda de Liga y él «el primero»; y abundó en que si lo que llegue, si llega, es bueno para él y el Málaga, «será valorable y si no, pues no lo será». El jugador malaguista subrayó que tiene contrato en vigor y que, pese a que sabe «cómo es el fútbol», ha priorizado lo deportivo a lo personal a la hora de no ampliar por el momento su vínculo con el Málaga, aunque «sin malos rollos ni ningún problema entre ambas partes». «Es verdad que hubo una oferta del Valencia en invierno, pero a día de hoy no hay nada y engañaría si dijese que hay algo hablado», desveló Camacho, quien avisó que hay que tomarse «en serio» el duelo ante el Valencia.