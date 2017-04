Voro: "Estamos en el mejor momento de la temporada"

"El partido del Málaga nos llega en el mejor momento de la temporada", ha asegurado Voro González, en la previa del encuentro que mañana sábado les medirá contra el conjunto de la Rosaleda. El técnico de l'Alcúdia ha reconocido que tiene "la sensación" de que la temporada se acaba justo cuando "lo mejor está por venir", con el equipo blanquinegro recuperado, en buena racha y con capacidad de competir contra cualquier rival: "Queremos seguir compitiendo hasta el final, desde dentro veo muy buena predisposición en el grupo, todos quieren competir y venimos de hacer cuatro partidos muy buenos", prosiguió Voro, que recordó la necesidad de no confiarse ante el Málaga.

El buen momento del equipo hace que Voro no se preocupe en exceso de que haya hasta 8 jugadores apercibidos de sanción: "Todo el mundo quiere competir, tenemos 8 jugadores con 4 amarillas, no me preocupa, los que salgan lo darán todo. Es un momento bueno en cuanto a rendimiento. Todos los jugadores están enchufados y no nos va a venir mal jugar 3 partidos en ocho días".

El técnico, fiel a su personalidad conciliadora, no dio importancia al hecho de que sus posibilidades de seguir como entrenador se vean condicionadas por la imagen campechana, de hombre de club, que transmite, y que desdibuja su capacidad real como entrenador: "Yo soy así, no me molesta que se diga eso. Del futuro he hablado bastante. Prefiero ser así, el club tomará la decisión cuando deba tomarla. No me siento agraviado. He dicho mil veces que no me preocupa mi futuro", reiteró el preparador, que no se ha planteado si aceptaría otro cargo dentro de la estructura del club.

Además, Voro restó importancia a que el presidente, director general o director deportivo no sean valencianos: "Que sea o no de aquí, al final lo que queremos es que esté lo más arriba posible. Esa página la hemos pasado en el fútbol. Queremos que los jugadores dignifiquen el escudo, que la afición esté con el equipo, algo que es palpable por cómo se esfuerza el equipo, trabaja y compite. Independientemente de donde sean el presidente o el entrenador. Es un trabajo de todos".