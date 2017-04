Voro: "No vamos a hacer rotaciones pensando en la visita al Madrid"

El entrenador del Valencia, Voro González, ha afirmado que cuenta con el defensa Ezequiel Garay para el partido de mañana ante al Real Scoiedad (Mestalla, 20.30 horas), pero que sólo dispone de 18 futbolistas entre los sancionados (Parejo y Mangala) y los lesionados Gayà, Abdennour y Rodrigo. Al técnico de L'Alcúdia no le preocupa tener a 7 jugadores apercibidos de sanción de cara a la visita del sábado al Santiago Bernabéu. No va a hacer rotaciones pensando en el duelo ante el Real Madrid. "Son para el partido siguiente, no para este. Lo del sábado ya llegará. Tenemos que centrarnos en mañana y lo que no podemos es salir al terreno de juego pensando que si me sacan una tarjeta no voy a jugar el domingo. No hay que hacer las cuentas de la lechera. Además, eso se nota mucho", ha explicado antes del entrenamiento de esta tarde en Paterna.

Con el equipo salvado, pero fuera de Europa, Voro busca otros alicientes. "Es suficiente motivacion jugar en casa. Queremos tapar el mal resultado que hicimos en Málaga. Sabiendo las dificultades, hay motivos para salir a ganar. Como profesionales, tenemos que ir a jugar el partido con la máxima ambición. Además, los partidos por la noche son bonitos", ha asegurado, antes de evitar su valoración sobre unas declaraciones de Gayà a la Cope, en las que afirmaba que "con los números de Voro, Prandelli ya estaría renovado". "No lo he escuchado. No voy a entrar a valorarlo", ha dicho el entrenador del Valencia.