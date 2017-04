Las últimas 5 balas de Voro

Con la permanencia en el bolsillo y las posiciones europeas a una distancia inalcanzable, el Valencia recibe esta noche a la Real Sociedad con una oferta muy justa de alicientes. La presencia en el campo de los canteranos Carlos Soler y Lato, la progresión del equipo en Mestalla –con 5 victorias y 2 empates en los últimos 7 partidos– y la alegría que transmite el rival, en plena lucha con el Athletic y el Villarreal por las posiciones de la Liga Europa, representan los mayores atractivos para ocupar hoy asiento en Mestalla. Eso y, por supuesto, la obligación moral del equipo de Voro de competir por la victoria después del fiasco del sábado en Málaga (2-0). «Como profesionales que somos debemos tener la máxima ambición», dijo ayer el técnico, que evitó hablar sobre su futuro. «No lo voy a valorar», dijo ayer, con cara de saber que el club no quiere que continúe. Le quedan 5 partidos para tratar de convencer al director general, Mateu Alemany.

El Valencia acude a la cita con las piezas al mínimo. El entrenador no dispone de los sancionados Mangala y Parejo ni de los lesionados Gayà, Abdennour y Rodrigo. Recupera, sin embargo, a Garay. Aderlan Santos volverá a la línea de combate. La baja de Parejo, por otra parte, centrará más los focos en la figura de Carlos Soler. Dejará de jugar escorado en la banda para centrar su posición en el medio, su hábitat natural. «Lo mejor es que juega bien en todas partes», dijo. Voro.

El Valencia jugará con 6 futbolistas apercibidos de sanción, a tres días de visitar el sábado (16.15 horas) al Real Madrid. Orellana, Cancelo, Zaza, Diego Alves y Carlos Soler suman 4 tarjetas –las mismas que Abdennour–. «No podemos salir pensando en que si me sacan una tarjeta no juego el siguiente partido. Eso no va a pasar», advierte Voro.

La Real llega al encuentro en un gran estado de forma. Además, en Mestalla sólo ha perdido una vez en las últimas 10 temporadas.



Bale, no; Sergio Ramos, sí

El Real Madrid no dispondrá de Gareth Bale el sábado ante el Valencia, con una lesión en el sóleo. Sí que estará Sergio Ramos, sólo con un paritdo de sanción.