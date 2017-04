"El Bernabéu nos motiva"

Sin objetivos en juego, diezmado con bajas y de nuevo inmerso en una curva depresiva, el Valencia de Voro visita esta tarde el peor escenario posible, el Santiago Bernabéu, frente a un Real Madrid que se juega el título y que comparece en su estadio con el orgullo herido tras perder hace seis días el Clásico. Si se tratase de un número circense, la acrobacia de los blanquinegros es de triple salto mortal sin red. A pesar de la dificultad, el técnico valencianista confía en la motivación innata con la que el Valencia, por su poso de club grande, afronta siempre este partido. «Tenemos la ilusión de ganar. Con esa idea vamos», señaló.

Si se repasa el último lustro, el Valencia ha sumado cuatro empates seguidos y el año pasado perdió de forma muy ajustada y con cierta incidencia arbitral por 3-2: «Sabemos de la dificultad, el Bernabéu es un escenario que motiva y se están jugando la Liga. Sabemos de las dificultades, vamos a competir el partido con la ilusión de ganar».

Voro relativizó las circunstancias en apariencia dramáticas que dibuja la previa: «¿Que si prefiero el Madrid A o B? Me quedo con el C, el filial». También reconoció que las bajas (Zaza y Cancelo sancionados, Enzo tocado de los isquios) son sensibles, pero que tendrán opciones. Además, Gayà y Rodrigo vuelven a la lista: «En ataque tenemos argumentos. Munir te da algo más de velocidad, y Mina que puede jugar en muchas posiciones te da mucho trabajo. Estamos cortos porque necesitamos gente con recorrido. Cancelo es una baja importante para este partido. Lo más importante es que los futbolistas en ese escenario den el máximo. Vamos con esa libertad de poder rendir sin el agobio de los puntos», reconocía.

Preguntado por el acuerdo entre el Valencia y Quique Setién, Voro, con gesto cansado, no profundizó: «No ha cambiado nada, nadie me ha dicho nada y el club elegirá el momento adecuado». Eso sí, dejó caer que no se ve entrenando en otro sitio, ante el interés del Granada: «Mi idea no es entrenar en otro sitio ahora. Tengo ilusión en trabajar aquí y si es un otra área que me sienta útil».