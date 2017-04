El Valencia, a punto de fastidiar al Real Madrid

El Valencia ha perdido una excelente ocasión de convertirse en juez de la Liga. Ha estado a punto de dejar temblando al Real Madrid, al que empató a falta de 9 minutos para el final con un gol fantástico de Parejo. Cuatro minutos tardó el equipo de Zidane en volver a situarse por delante. Una lástima, porque el equipo de Voro fue una amenaza constante. Nunca dejó respirar a su rival, al que tuvo contra las cuerdas hasta el final. Le faltó poder ofensivo para sacar algún rédito.

Un gol de Cristiano Ronaldo a los 20 minutos había complicado el prometedor proyecto del Valencia en el Santiago Bernabéu. Hasta entonces, y gran parte de los 70 minutos posteriores, el equipo de Voro fue mejor equipo que su rival. El gol había llegado en el segundo remate con peligro del Madrid, mientras el Valencia había merodeado con más peligro el área de Keylor Navas. En el primer minuto, con la gente colocándose en sus asientos, Santi Mina había estrellado la pelota en el poste. El delantero gallego, ayer sustituto del sancionado Zaza, advirtió de lo que venía: el Valencia saltó al campo con la firme intención de ganar. Sí, de ganar.

El conjunto de Zidane y el Bernabéu, en una apretada disputa por la Liga con el Barcelona, se encontraron con un equipo muy serio, que defendía con orden y atacaba con decisión. La defensa del Valencia, con el canterano Lato de titular, tapó las entradas del rival y salió con la pelota controlada. Nani, en la banda izquierda, fue el futbolista más incisivo. Al equipo de Voro sólo le faltó pegada para ponerse por delante. El árbitro tuvo más determinación para sacar tarjetas. Una a Parejo, justificada por una entrada sobre James, y una absolutamente prescindible a Lato. Casemiro había salido indemne por una entrada prácticamente igual a la del lateral.

En el medio campo, el mando era de Carlos Soler y Parejo, pero el Valencia pagó cara su falta de lucidez ofensiva. Orellana, por ejemplo, estuvo especialmente errático.

Tras el gol, el equipo de Voro no varió sus planes. Munir intentó el empate con un disparo, con la zurda, desde fuera del área antes del descanso.

Voro no varió los planes tras el descanso, ni el Madrid tampoco cambió su perspectiva del juego. Lo que sucedió es que el partido se abrió. Ocasiones, lo que se dice ocasiones, no hubo claras para el Valencia, pero mantuvo la decisión de mantener la pelota. El Madrid, muy cómoda al contraataque, creó más peligro. Así encontró el discutido penalti de Parejo sobre Modric. Un agarroncito señalado por el linier que, en condiciones normales, no se pita. Diego Alves, con una estirada perfecta a su izquierda, atajó el lanzamiento de Cristiano Ronaldo.

Quedaba casi media hora por delante. Y el Valencia lo siguió intentando. Voro dio entrada a Rodrigo, que reapareció tres meses y medio después de su lesión, en el lugar de Nani. El brasileño se situó en la izquierda; Santi Mina continuó de 9.

El tiempo pasaba y el Madrid se puso nervioso. El Valencia estaba a un gol de complicarle seriamente el título de Liga a su rival. Y lo hizo con una acción magistral de Parejo, el futbolista más talentoso del equipo. El 10 colocó el balón en la escuadra con un lanzamiento de falta maravilloso, por encima de la barrera. Quedaban 9 minutos, más la prolongación. Voro retiró a Lato por Gayá. Como Rodrigo, el lateral saltaba al césped del Bernabéu, con todo por decidir, fuera de forma física. La respuesta del Madrid fue contundente. Cuatro minutos le duró la alegría. Marcelo se armó el remate desde fuera del área, con la derecha, y colocó la pelota en el segundo palo.

-- Ficha técnica:

2.- Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric (Lucas Vázquez, min. 90), Kroos; James Rodríguez (Asensio, min. 65), Benzema (Morata, min. 72) y Cristiano.

1.- Valencia: Diego Alves; Montoya, Garay, Mangala, Lato (Gayá, min. 85); Parejo, Carlos Soler; Munir, Orellana, Nani (Rodrigo, 69); y Santi Mina.

Goles: 1-0. min. 27: Cristiano; 1-1, min. 83: Parejo; 2-1, min. 86: Marcelo.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Parejo (min. 21), Lato (min. 25), Garay (min.56) y Mangala (min. 64) por parte del Valencia, y a Casemiro (min. 51), Morata (min. 76) y Modric (min. 81) por parte del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima quinta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 60.000 espectadores.