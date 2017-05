Voro: "No es verdad que el equipo solo se esfuerza ante los grandes"

Voro no tuvo una rueda de prensa fácil. Pese a la buena imagen del Valencia ante el Madrid, el entrenador afrontó preguntas muy directas. Sobre todo cuando aseguró que no compra la teoría de que sus jugadores se esfuercen más ante los equipos grandes.

«El equipo intenta competir bien siempre. Hay situaciones que a veces te llevan a pensar que es de otra forma. No es lo mismo, como el otro día encajar un gol a los 30 segundos que te cambia todo el panorama. Si el Madrid en alguna de las acciones en la segunda parte te marca el 2-0, y vas a por otro gol y te meten el tercero, parece que no has competido», dijo.

«Cada rival juega con sus armas. El equipo lo intenta hacer lo mejor posible. A veces las cosas salen mejor y otras peor. Llevarlo al punto de que los jugadores quieren o no quieren... No estoy de acuerdo. El fútbol tiene acciones que determinan el desarrollo del mismo. La teoría del quiero a veces, luego no, no la compro», añadió. Asimismo, indicó que en un encuentro siempre es «importante» el acierto e insistió en que el Valencia siempre quiere «competir» y afirmó que «el rival también juega».

Preguntado por Nani, que se marchó andando del campo al ser sustitudio pese a que el Valencia iba perdiendo, señaló que «perdíamos 1-0. No me he dado cuenta, estaba hablando en el banquillo. No me he dado cuenta de la demora más o menos excesiva de salir caminando o no», dijo.

Sobre Diego Alves, que volvió a pararle un penalti a Cristiano Ronaldo, señaló que tiene un don especial. Según explicó: «No sé hasta qué punto causa respeto al lanzador. Igual sí. Es más que tiene la virtud de poder detener los penaltis».

«Soler y Lato nos dan mucho»

Voro también tuvo palabras para los canteranos Carlos Soler y Lato: «Es una temporada muy difícil, una temporada mala y nos tiene que servir para mejorar. Han sido dos apariciones en el primer equipo que nos están dando mucho. Soler, hemos visto que en un partido de responsabilidad, la asume. Progresa. Lato también. Ha jugado menos, pero con 19 años tiene cosas que nos da que pensar que es un jugador muy importante para el futuro. Son dos cosas positivas. Es algo destacable en una temporada difícil».

El capitán del Valencia, Dani Parejo, lamentó la derrota encajada. «Hemos hecho un gran partido. Muy trabajado. Puntuar aquí es muy difícil. Empatamos faltando poco y al final hemos perdido. Han apretado en los últimos minutos. Ellos se jugaban mucho. Tuvimos ocasiones mas y mejores que ellos pero si no aprovechas lo terminas pagando», explicó.