Estefanía Banini: "Sentimos el fútbol a flor de piel por habernos costado tanto llegar"

Estrella del Valencia CF Femenino. Banini (Mendoza, 26 años) puede inventar cualquier cosa arrancando desde el interior izquierdo, trazando diagonales porque es diestra. Es un espectáculo verla encarar y filtrar pases. Su equipo, el VCF Femenino, tercero, se mide mañana al líder Barça en el Antonio Puchades (16.00), a nueve puntos

P ¿Le benefició empezar a los 5 años con el fútbol sala?

R Jugar en espacios reducidos te ayuda a tener otra técnica y mejora la habilidad. Hoy, en la cancha grande, se está trabajando mucho en espacios reducidos, y, por tanto, sí, es una ventaja. Era tan chica que en Mendoza había muy pocos clubes de cancha grande y sí clubes chicos de barrio con canchas de fútbol de salón cada tres cuadras. Vi a muchos chicos jugando, me llamó la atención y entré a jugar en un club que me aceptó: fue complicado porque era de hombres.

P ¿A qué se dedican sus padres?

R Mi papá es comerciante y mi mamá es profesora de inglés.

P O sea, que domina el inglés.

R No, ella domina el inglés y yo domino el fútbol. En casa del herrero, cuchillo de palo (risas).

P ¿Cómo fue su infancia?

R Muy linda porque no había exceso de tecnología y todos los chicos y chicas salían a jugar a la calle, a la vereda, al club... nos juntábamos mucho. Siempre fui de hacer muchos deportes con niños de mi edad en las calles, algo que no vi en EE UU (donde jugó dos años). Tengo amigos desde los cinco años en el club Cementista, que es el nombre del barrio.

P ¿Sufrió trabas para jugar?

R Con cinco años, decirles a tu mamá y a tu papá que querés jugar al fútbol, te ven raro. ´¿Qué le pasa a esta chica?´. Un día me sentaron en la mesa y me dijeron: ´¿estás segura? ¿No querés jugar al voley, al hóckey...?´repasaron todos los deportes que yo no sabía ni que existían. Mi papá le dijo a mi madre: ´Dejala, ya se le va a pasar´. Todavía están esperando con 26 años. A partir de ese día, me apoyaron.

P ¿Se enamoró del fútbol?

R No sé, era un sentimiento, una sensación, algo dentro de mí que quería hacerlo. Uno, con cinco años, se guía por lo que siente.

P ¿Cómo se definiría?

R Totalmente ofensiva, me gusta distribuir más que gambetear, pero también el uno contra uno, los duelos individuales.

P ¿Cuáles son sus defectos?

R Lo que peor soy es cabeceando. Mi altura (1,56) me dice que no nací para ello.

P Su compañera Aedo tampoco es alta y cabecea muy bien.

R Excelente, no sé cómo lo hace.

P ¿Su gol preferido?

R Partiendo de izquierda a derecha y definiendo al segundo palo.

P ¿Lo que más le gusta y lo que menos de su profesión?

R Lo que más me gusta es hacer lo que me gusta. Parece tonta la respuesta, pero no lo es. Lo que menos es estar viajando constantemente y lejos de mi familia.

P ¿Quién fue su ídolo?

R Cuando era chica me gustaba muchísimo Aimar. Me llamaba mucho la atención el color de la camiseta del Valencia CF.

P ¿Cómo es el VCF por dentro?

R Es un club muy caluroso. Estoy muy agradecida.

P ¿Y cómo es el fútbol femenino en Argentina?

R Cuando yo me fui, había pocas mujeres que jugaran en Argentina por discriminación. Estaba muy mal visto. Sufrimos mucho el machismo, pero no solamente del hombre; la mentalidad de la mujer también es machista. Costó mucho romperlo y ahora, cuando voy, veo muchísimas mujeres jugando. Se está rompiendo está discriminación, pero estamos lejos de Chile, donde hay un par de equipos como Colo-colo que apoyan mucho. Acá, en Europa, están invirtiendo y dándole mucha difusión, día a día está progresando.

P ¿Y Estados Unidos?

R La mejor Liga, totalmente profesional, con pocos equipos, pero muy bien organizada. Hay niñas jugando en los colegios que pueden conseguir becas para la universidad. Es un círculo, con pocos años son casi profesionales.

P ¿Su padre es hincha de River?

R De Independiente, fui poco a la cancha porque sufrimos una violencia tremenda en Argentina.

P ¿Las mujeres son más emocionales jugando?

R Hemos enfrentado tantas cosas para hacer este deporte, que lo sentimos más. Nos ha costado tanto llegar a donde estamos que lo sentimos a flor de piel. Yo también formé parte de un equipo de hombres y no dudo de que ellos también lo sienten de la misma manera. Pero quizá cuidemos más lo que nos costó tanto conseguir.

P ¿Sigue muy lejos el fútbol femenino del masculino?

R Hay mucha brecha física, es un tema de ritmo en los grandes torneos. Pero ellos también pueden vivir del fútbol y dedicarse 100%.

P ¿Ustedes no pueden?

R Vivir se puede, pero no darse lujos ni ahorrar. La mayoría de las chicas no puede pagarse algunas cosas extra.

P ¿Le gusta que la comparen con Messi?

R Es un honor, pero me gustaría que dejen de compararnos y empiecen a hablar del fútbol femenino. Nos meremos nuestro lugar.

P ¿Quién es la mejor jugadora?

R Carli Lloyd, de EE UU.

P ¿Qué espera ante el Barça?

R Un partido muy peleado, ellas vienen de muy buena Champions y nosotras estamos bien. Ojalá sea un lindo espectáculo.

P ¿Messi o Maradona?

R Messi sin duda. Ha sido un pilar como persona, ha demostrado ser un ejemplo para todos los argentinos. En juego son similares. A Messi le ha costado más y ha vivido otras cosas, no como a Maradona, que se le ha apoyado tanto.