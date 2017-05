Alesanco acaba con el sueño de Voro

Voro es un hombre de club. Del Valencia CF. Lo ha sido y lo sigue siendo. Siempre al servicio de la entidad. Disciplinado. Pese a que en todas sus manifestaciones públicas asegure que su rol es secundario, a nadie se le escapa que su sueño era entrenar al equipo la próxima temporada. Tras efímeras apariciones de bombero, de salvador, como su nombre indica, Voro sabía que había llegado su momento. Se veía capacitado, preparado e ilusionado con continuar en el banquillo de Mestalla la próxima temporada.

Sin embargo, Voro desveló ayer que el club, a través de su director deportivo, José Ramón Alesanco, le había comunicado que busca entrenador para la próxima temporada. Lo hizo tras regersar de Singapur junto Mateo Alemany, donde se reunió con el propietario del club, Peter Lim, para hablar del futuro de la entidad. En la rueda de prensa previa al partido de esta tarde ante Osasuna, el técnico no se pudo contener: «Quiero deciros que el club me comunicó que busca entrenador. Me lo dijo Alesanco directamente tras el entrenamiento», afirmó.

«He dicho muchas veces que no sería un problema. Tengo una relación definida con el club. No me siento agraviado porque se piense en otro entrenador. Conozco la casa y sé que estas decisiones se pueden tomar y ni mucho menos estoy molesto», explicó.

Preguntado si deseaba continuar en el banquillo del Valencia la próxima temporada, Voro señaló que «estoy de entrenador por una situación que se vive en el club y se pensó en mí para un momento determinado, pero la relación estaba definida con el club. He trabajado en una situación difícil y el hecho de que el club tenga que tomar esa decisión no es un problema para mí».

«Entrenar al Valencia es algo que tienes ahí dentro, pero no era mi primera opción, no estoy para hacer méritos y que se confíe en mí como entrenador. Lo que ha sucedido está dentro de la normalidad en un año complicado y con dimisiones, pero entiendo que busquen una cara nueva, con otra filosofía», añadió.

Lato con el filial; Jaume, titular

Ya centrado en el partido de hoy, Voro afirmó que al poder contar con Gayà, ha preferido dejar a Lato en el filial para el partido que el Mestalla disputa esta tarde ante el Lleida y en el que se juega su clasificación para la promoción de ascenso a Segunda. El entrenador también confirmó la presencia del guardameta Jaume como titular en detrimento de Diego Alves, en lo que será el debut del portero valenciano en el campeonato de Liga.