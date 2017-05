Eloy Olaya: "Quien no corra con Marcelino, lo tiene crudo"

Exjugador del Valencia e íntimo amigo de Marcelino El pequeño Eloy, valencianista en los noventa, fue el mentor de Marcelino, el primero que le dio la oportunidad de entrenar en la escuela del Sporting, Mareo. Marcelino desarrolló una sólida carrera en diferentes equipos hasta fichar ayer por el VCF. Eloy explica el estilo de su amigo

Eloy Olaya, de 52 años, es una leyenda del Sporting con corazón también valencianista que comparte muchas horas de fútbol con su amigo Marcelino, de 51. Eloy asistió al nacimiento de un entrenador de mucho peso.

El VCF ha tenido 51 futbolistas en tres años y cinco entrenadores. Por eso, el club de Mestalla busca estabilidad con el fichaje de Marcelino, un técnico que construye sus equipos a fuego lento. Todo lo logró poco a poco: el ascenso a Primera con el Recreativo de Huelva en 2006 y el posterior octavo puesto con el club Decano en la máxima categoría; el sexto puesto, con derecho a la Copa de la UEFA, con el Racing de Santander, en 2007; el ascenso del Zaragoza en 2008, aunque después no supo gestionar ese equipo en Primera; o el ascenso en 2013, su tercer ascenso a Primera, y la clasificación para la Champions con el Villarreal. La otra sombra fue su mal paso en el Sevilla en 2012. Eloy Olaya describe el espíritu y la personalidad de Marcelino.

P ¿Cómo inició su relación con Marcelino?

R Nos sacamos juntos el título de entrenador Nacional aquí en Gijón. Me dieron la escuela de Mareo para dirigirla y él estaba de entrenador en el Lealtad de Villaciosa, su pueblo. Le dije si quería venir y nos pusimos a trabajar la metodología de la escuela de Mareo.

P ¿Y cuándo empieza a entrenar?

R A mí me ponen de secretario técnico al año siguiente con él de ayudante hasta que lo puse a entrenar al filial. Aquel equipo desciende porque había mucha gente joven, pero yo sigo confiando en él porque conoce Mareo perfectamente. Se hace cargo de Sporting el año que Villa se marchó al Zaragoza y ahí funcionó. Casi ascendemos a Primera (en 2003-04) y cambió la concepción del juego. Al otro año ya se fue al Recreativo de Huelva.

P ¿Por qué dice que cambió la concepción del juego?

R Porque impuso un 4-4-2 y hacía mucho tiempo que el Sporting no jugaba con dos delanteros. Logra imponer muchos movimientos ofensivos y esos dos puntas le dan vistosidad al equipo, además de establecer unas pautas defensivas porque sus equipos son muy sólidos. Sabe jugar con el balón y consigue muchos movimientos mecanizados en ataque. Era de agradecer.

P Pero, ¿no es un técnico defensivo?

R Ni mucho menos; si tiene futbolistas arriba, los va a utilizar. Y va a exigirles muchísimo a los delanteros: van a ser los primeros en defender, pero no van a dejar de ser delanteros: ni falsos nueves ni centrocampistas que puedan jugar arriba. Con el Valencia, va a practicar un fútbol de ataque cuando tenga el balón; y, cuando no lo tenga, todos a apretar y a presionar. Exige muchísimo al futbolista. El trabajo físico y la exigencia táctica es tremenda.

P También le gustan los delanteros veloces. ¿Cree que Zaza va a tener cabida en este estilo?

R Sí, porque es un delantero que juega bien al límite del fuera de juego como también lo hace Villa, que en eso es el número 1º. Que se vayan mentalizando los delanteros y en eso creo que Zaza es un tío que curra, pelea y es honrado.

P ¿Y los jugadores de calidad?

R El que no corra, luche, pelee, lo tiene crudo, por mucha calidad que tenga. Les va a exigir muchísimos conceptos y no les va a dejar pasar ni una, llámense Parejo o Enzo Pérez.

P ¿El trabajo defensivo?

R Acorta mucho el terreno de juego y mecaniza mucho la línea defensiva en torno al fuera de juego. Puede jugar con la defensa muy avanzada, pero también replegarla con facilidad. Va a trabajar mucho tácticamente. A él le gusta la concentración en cada segundo de cada entrenamiento, de lunes a sábado, desde el minuto 1 al 70 de entrenamiento.

P ¿Cree que pedirá un mediocentro defensivo (este año no ha habido un especialista y Enzo Pérez ha asumido esa función)?

R Bueno, no lo sé exactamente, pero él empezó por ejemplo en el Sporting con Javi Fuego y con Dani Borreguero.

P Fuego le vendría bien ahora si no se hubiera marchado en verano pasado al Espanyol.

R No te digo que no.

P ¿Y los interiores?

R Quiere que sean verticales, rápidos y que cambien de banda. Le gusta que haya mucha movilidad tanto de los interiores como de los dos delanteros.