El club esperará por Badelj hasta agosto y Neto resiste tentaciones

El traspaso de Enzo Pérez oxigena el «fair play» financiero del Valencia a la hora de buscar refuerzos. Uno de los objetivos mejor colocados para reforzar el mediocentro defensivo, desde hace semanas, es Milan Badelj. El centrocampista croata de la Fiorentina, de 28 años, convence a Marcelino. Además, la posibilidad de venir a Mestalla agrada al escudero de Rakitic y Modric en Croacia.

No obstante, no parece que será una negociación a resolver a corto plazo. La Fiorentina exige 10 millones por los servicios de Badelj, que acaba contrato en 2018. Las pretensiones del club toscano podrían verse reducidas si en los últimos días de agosto no se ha resuelto la situación y teman perder al jugador, a coste cero, la temporada siguiente. No hay que obviar otros condicionantes, como la volcánica situación societaria de la Fiorentina, con los propietarios, la familia Della Vella, amagando con la venta, y el interés de terceros clubes, como el Milan.

Por otro lado, el brasileño Neto sigue firme en su intención de fichar por el Valencia, resistiendo incluso algunas ofertas que son del agrado de la Juventus, a quien el Watford le ha propuesto 12 millones. Los blanquinegros llegan, de momento, a 7. Por lo que respecta a Albiol, el Valencia hizo ayer una última intentona, pero no alcanza la ficha del central. Hoy se extingue la cláusula de rescate de 6 millones.

Chema Sanz sigue con Marcelino

Ayer también se confirmó que Chema Sanz, Pablo Pérez y Pablo Fernández, tres de los miembros del cuerpo técnico que estaban a las órdenes de Voro, seguirán en el nuevo organigrama de Marcelino. El entrenador del Mestalla Curro Torres, espera llegar a un acuerdo para dirigir una temporada más al filial valencianista. El club informó ayer que, en la primera semana campaña de renovación de abonos, un total de 21.423 socios ya han renovado su pase, cerrado el primer plazo para la domiciliación bancaria.