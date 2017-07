Murthy: "Debemos hacer ajustes grandes y no es tarea fácil"

"Volveremos a los principios básicos". En su primer discurso como presidente del Valencia, Anil Murthy antepone como objetivos la recuperación de muchos de los fundamentos que ya existían en la institución, antes del trienio de Meriton: el prestigio deportivo, la elevada asistencia al estadio - "queremos llenar Mestalla"- y un motor económico estable, que no dependa de inyecciones financieras.

En un discurso con varias apelaciones a la austeridad y la paciencia, el diplomático singapurés señaló que la recuperación deportiva es irrenunciable:"Hay que subir en la clasificación, en primer lugar. En el primer año de Meriton, el Valencia acabó cuarto en la Liga, se metió en Champions e igualó el récord de puntos. En las dos últimos temporadas no hemos rendido bien pero confío en que volveremos". "Queremos llevar el equipo arriba, llenar Mestalla con gente joven y familias en un ambiente acogedor y libre de violencia. Organizaremos el centenario de club en 2019 con el estadio como epicentro de la celebración, pero también en pueblos y ciudades donde se vive el espíritu del club. Recordaremos el pasado con la vista puesta en el futuro", añadía el máximo dirigente.

Murthy, con un castellano muy fluido, se propone recuperar la cercanía del club con los aficionados, después de tres años en los que la imagen de la propiedad de Lim ha sido distante con la sensibilidad de los seguidores. También recordó que con los cambios estructurales en el club se intenta que los principales pilares (entrenador, director deportivo y director general) tengan un mayor grado de conocimiento de la Liga. "Hemos reunido un equipo profesional de gestión que conoce bien el fútbol español, como ya han demostrado en clubes de primer nivel".

El nuevo presidente hizo hincapié en que el sacrificio actual permitirá sentar las bases de un club "sostenible". "Debemos construir una estructura de club que funcione y que sea sostenible. No para una temporada, sino para muchos años en el futuro. Los clubes que solo miran al corto plazo suelen acabar pasándolo mal. Debemos hacerlo bien para ser un club estable y sostenible".

Murthy trató de argumentar y justificar el impopular mensaje de mantener una línea basada en la austeridad: "Estamos planificando la temporada con rigor y paciencia. Alemany y Alesanco, de un modo consensuado con el entrenador. Tenemos que trabajar dentro de las limitaciones y restricciones del fair play financiero, que es una norma que no podemos incumplir. No es una decisión de poner más dinero, sino de ajustarnos a las normas y cumplirlas. No hemos estado en competición europea en dos años y nuestros ingresos se han visto afectados de forma grave, debemos hacer ajustes grandes y no es tarea fácil", indicó el máximo dirigente.