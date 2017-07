Maksimovic, 100 millones de cláusula y un futuro incierto

Nemanja Maksimovic ha pasado de ser un fichaje secundario, casi de incógnito, a cobrar relevancia por ser la única incorporación que tras un mes de mercado ha realizado el Valencia. Un protagonismo renovado por el propio club con la sorprendente cláusula de 100 millones para la promesa serbia, de 22 años, a pesar de que desconoce si seguirá en el equipo o si se marchará cedido. En todo caso, Maksimovic tiene tantas ganas de exhibirse que ha renunciado a sus vacaciones para empezar a trabajar de inmediato y convencer a un Marcelino García Toral que reconoció que no tiene excesivas referencias suyas: « No tengo información sobre él», afirmó el técnico en mayo a Levante-EMV.

No es la primera vez que Maksimovic visita València. Hace dos veranos, Nemanja visitó la ciudad para pasar sus vacaciones después de ganar, con un gol suyo en la final ante Brasil, el Mundial sub´20. Ayer, en sus palabras, pronunciadas en serbio, Maksimovic insistió una y otra vez en el humilde mensaje de darlo todo para ganarse la oportunidad de estar en la plantilla final, y siempre al servicio del colectivo, sin importarle la posición en la que juegue. «Quedarme o no depende del entrenador y de la dirección deportiva. Yo voy a luchar por formar parte del primer equipo con todas mis fuerzas», avanzó Maksimovic, que reconoció que «en dos días» todavía no le ha dado tiempo a hablar con Marcelino, «pero tenemos dos meses para hacerlo».

Maksimovic tiene la etiqueta de ser una de las joyas de la nueva generación de futbolistas serbios. Sin embargo, aún es un desconocido para el gran público. En parte, por su periplo en la liga de Kazajistán, donde ha tenido que soportar en meses de ostracismo en el Astaná, el equipo gubernamental, tras negarse a renovar su contrato para venir a coste cero al Valencia. Una de las cuestiones que más interesa a los aficionados es saber su estilo, su demarcación. De las palabras del propio jugador, se deduce que se trata de un futbolista polivalente que, al igual de lo que sucede con Carlos Soler, tiene las características inglesas del ´box to box´, abarcando mucho campo: «Puedo jugar en varias posiciones, tanto de 6 como de 8. Más defensivo, como en la selección serbia, o más atacante». Preguntado por sus referentes, aseguró que le cuesta identificarse «con algún jugador», pero que tiene similitudes «con Modric, Iniesta y Kroos» por jugar en demarcaciones similares. Por otro lado, Maksimovic no quiso entrar a valorar su astronómica cláusula de 100 millones de euros: «Lo más importante para mí es demostrar en la cancha lo que soy como futbolistas, el contrato es algo que no me concierne».

Murthy anuncia un buen equipo

Por su parte, en un breve discurso leído, Anil Murthy agradeció a Maksimovic su implicación por querer venir al Valencia, al tiempo que valoró el estado del mercado de fichajes: «La afición quiere alegrías esta temporada y en el club estamos trabajando duro, con rigor y paciencia para empezar la competición con la mejor plantilla posible». «Le daremos a Marcelino un equipo competitivo. Vamos a mejorar seguro en lo deportivo y, a pesar de dificultades, es nuestro reto más inmediato, queremos tener un rendimiento mucho más alto», añadió.